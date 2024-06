Este viernes 14, la Selección Peruana afrontará su último amistoso internacional ante El Salvador en el Estadio Subaru Park, ubicado en Filadelfia. Luego, el equipo dirigido por Jorge Fossati quedará listo para jugar en la Copa América, donde integra el Grupo A con Argentina, Chile y Canadá. A pocos días del duelo de preparación, en Depor hemos preparado un informe detallado de ‘La Selecta’, donde conocerás quién es su actual entrenador y quiénes son los jugadores convocados para enfrentar al equipo de todos. Asimismo, aquí los detalles sobre sus últimos resultados, contando los amistosos y las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026. Un detalle no menor: el combinado salvadoreño recién ganó un partido luego de más de dos años sin victoria.

¿Quién es el entrenador de El Salvador?

A inicios de 2024, la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) anunció al español David Dóniga como el nuevo entrenador de El Salvador, reemplazando a su compatriota Rubén de la Barrera. Dóniga llegó procedente de Sporting San Miguelito de Panamá, club con el que llegó a las semifinales del campeonato local. Anteriormente estuvo en el club 9 de Octubre FC de Ecuador y en la selección panameña sub 23. Cabe mencionar que en España fue asistente técnico en clubes como Málaga, Real Betis, Deportivo de La Coruña, entre otros.

El motivo por el que lo llamaron fue claro: conseguir un triunfo, pues El Salvador registraba 17 partidos sin conocer la victoria, contando amistosos, la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro. El debut de David fue en el empate sin goles con el club Inter Miami -ese día jugaron Lionel Messi y Luis Suárez- en el Estadio Cuscatlán, en enero de este año. Luego, en sus siguientes cuatro amistosos, consiguió dos derrotas y dos empates. La prensa salvadoreña comenzaba a criticar al DT porque el equipo no tenía una idea de juego clara y por los malos resultados.

La Federación le dio un voto de confianza y lo mantuvo para el inicio de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. La semana pasada, El Salvador, que se ubica en el Grupo F, debutó con un empate (0-0) ante Puerto Rico en el Estadio Cuscatlán y luego venció por 3-1 a San Vicente y las Granadinas en el Franklin Essed Stadion, cortando así la pésima racha de 23 encuentros consecutivos sin ganar. ‘La Selecta’ no celebraba un triunfo desde el 5 de junio de 2022, cuando derrotó por 3-1 a Granada en la fecha 1 de la Concacaf Nations League.

El entrenador europeo aseguró que la victoria generó que la mochila que cargaba el combinado nacional ahora sea más liviana. “23 partidos sin ganar es una carga muy pesada y romperla seguramente nos va a ayudar. (...) Hace que la confianza aumente”, dijo tras el triunfo en Surinam. “Hemos conseguido una victoria y un empate. Dependemos de nosotros para pasar la fase de grupos”, añadió.

Resultados de El Salvador de Dóniga en 2024

TORNEO FECHA PARTIDO Eliminatorias Concacaf 09/06/2024 San Vicente y Las Granadinas 1-3 El Salvador Eliminatorias Concacaf 06/06/2024 El Salvador 0-0 Puerto Rico Amistoso 26/03/2024 El Salvador 1-1 Honduras Amistoso 22/03/2024 Argentina 3-0 El Salvador Amistoso 20/03/2024 El Salvador 1-1 Bonaire Amistoso 02/02/2024 Costa Rica 2-0 El Salvador Amistoso 19/01/2024 El Salvador 0-0 Inter Miami

David Dóniga es el entrenador de El Salvador. (Foto: La Selecta)

Los convocados para enfrentar a Perú

A finales de mayo, el DT de El Salvador anunció la lista de convocados para jugar los duelos de Eliminatorias ante Puerto Rico y San Vicente y las Granadinas, y el amistoso internacional ante la Selección Peruana. Había ciertas dudas por la situación que pasaban los delanteros Styven Vásquez (cuadro gripal) y Brayan Gil (lesión), pero finalmente se recuperaron y son parte de la plantilla que viajó a Estados Unidos para chocar con la bicolor. Leonardo Menjívar y Javier Fermán, quienes no fueron a Surinam para el duelo ante los sanvicentinos, enrumbaron el lunes a Washington para unirse también a la expedición.

Arqueros : Mario González, Tomás Romero y Kevin Carabantes.

: Mario González, Tomás Romero y Kevin Carabantes. Defensas : Bryan Tamacas, Tereso Benítez, Diego Flores, Julio Sibrián, Germán Fuentes, Roberto Dominguez, Jorge Cruz, Melvin Cruz Rudy Clavel, Alexander Larín, Nelson Blanco y Adam Clímaco.

: Bryan Tamacas, Tereso Benítez, Diego Flores, Julio Sibrián, Germán Fuentes, Roberto Dominguez, Jorge Cruz, Melvin Cruz Rudy Clavel, Alexander Larín, Nelson Blanco y Adam Clímaco. Mediocampistas : Darwin Cerén, Narciso Orellana, Christian Martínez, Amando Moreno, Pablo Punyed, Melvin Cartagena, Kevin Santamaría, Leonardo Menjívar, Francis Castillo, Joaquín Rivas y Jairo Henríquez.

: Darwin Cerén, Narciso Orellana, Christian Martínez, Amando Moreno, Pablo Punyed, Melvin Cartagena, Kevin Santamaría, Leonardo Menjívar, Francis Castillo, Joaquín Rivas y Jairo Henríquez. Delanteros: Nelson Bonilla, Styven Vásquez, Rafael Tejada, Javier Fermán y Brayan Gil.

El equipo de El Salvador que logró acabar con la sequía de triunfos. (Foto: La Selecta)

El posible once para enfrentar a Perú

David Dóniga utilizó dos diferentes alineaciones en los recientes partidos ante Puerto Rico y San Vicente y las Granadinas. En su debut en las clasificatorias, el once que enfrentó a los puertorriqueños fue el siguiente: González; Blanco, Clímaco, Clavel, Cruz, Tamacas; Orellana, Martínez, Cerén; Fermán y Bonilla. En el segundo encuentro, los jugadores que repitieron la titularidad fueron González, Clavel, Clímaco, Tamacas, Martínez y Blanco. El ataque sufrió cambios debido a las molestias de sus atacantes en los últimos días, pero, con el plantel completo, el DT colocará su mejor once para buscar su segundo triunfo consecutivo.

Desde El Salvador informan que, en el partido ante la Selección Peruana, el arco y la defensa se mantendría, por lo que estarían conformados por Mario González; Nelson Blanco, Adam Clímaco, Rudy Clavel y Bryan Tamacas. Luego, una línea de tres en el mediocampo, donde se ubicarían Narciso Orellana, Christian Martínez y Darwin Cerén. Finalmente, en el ataque estarían Javier Fermán, Nelson Bonilla y Styven Vásquez.

Cabe destacar que Styven Vásquez es el Hombre Gol del Clausura 2024 tras cerrar su temporada con un total de 15 goles para el Club Deportivo Luis Ángel Firpo. Mientras que Nelson Bonilla es uno de los máximos goleadores de la selección de El Salvador con 20 tantos, por detrás de Raúl Díaz Arce (39), Rodolfo Zelaya (23) y Jorge ‘Mágico’ González (21).

Las palabras de los periodistas salvadoreños

A pesar de que se cortó una larga racha sin triunfos, Diego López y Bruno Porzio, periodistas de El Gráfico TV, fueron bastante duros con el nivel de El Salvador, a unos días del amistoso con Perú. “Hay un respiro de que no nos hayan eliminado de la carrera mundialista, pero qué desastre es la selección de David Dóniga. Dóniga debe revisar si el esquema 3-5-2 le funciona. Seguimos ahogando a los extremos. Si no pasaba el balón por Tamacas, no vale. Debe ser el que más tocó el balón en el partido. Creo que lo mejor y lo único para celebrar es que se ganó, luego nada más. A la selección no se le ve nada de trabajo”, dijo López.

Porzio estuvo en la misma línea que su colega. “El equipo no me gusta. No hay orden en el mediocampo. Todo se carga por el lado derecho. Todo tenía que pasar por Tamacas. No me gusta cómo juega la selección. Jugar sin Orellana es complicado. Vi a un equipo desordenado. Suerte que nos enfrentamos a un equipo peor que La Selecta y encima nos mantuvo 45 minutos en vilo. El juego que se está haciendo nos hace ver extremadamente mal”, comentó.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR