Universitario de Deportes se quedó con el Torneo Apertura y cumplió uno de los primeros objetivos del año; sin embargo, el camino todavía es largo para los cremas. En la segunda mitad, buscarán obtener el Clausura para ser campeones nacionales, una meta que ya viene siendo marcada por todos los jugadores. Sebastián Britos, portero del club, manifestó su postura sobre el balance de la temporada. Para el guardameta uruguayo, todo lo obtenido es fruto del trabajo del plantel y, en su primer ciclo, se siente identificado con la institución.

“Somos conscientes que hemos dado un paso importante para el objetivo final, si bien lo disfrutamos somos conscientes que no hemos terminado el trabajo”, manifestó en entrevista con las redes sociales del club, resaltando que están enfocados en lo que falta por jugar.

Respecto al balance de la temporada, Sebastián reconoció que le costó adaptarse al inicio, pero poco a poco se fue afianzando al equipo y agarró solidez en el arco. Cabe resaltar que los cremas solo recibieron 7 goles en el Torneo Apertura, siendo la valla menos batida.

Sebastián Britos con el título del Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)

“Sabía que era un proceso, sabía que con el correr de los partidos me iba a sentir más sólido como con mis compañeros y adaptándome al club, es un desafío muy grande para mí, es un desafío muy grande defender esta institución. Sin duda, me siento bien identificado y el respeto que la gente me tiene, yo también hacia ellos”, contó.

“Yo en lo personal, si bien conseguimos un título que no deja de ser importante, creo que el más importante es conseguir el título nacional en nuestro Centenario”, agregó el portero quien llegó a inicios de año, procedente de Liverpool de Uruguay donde salió campeón.

En la presente temporada, Britos jugó los 17 partidos del Torneo Apertura, recibiendo siete goles. Respecto a la Copa Libertadores, también tuvo presencia en los seis cotejos, donde le anotaron en nueve ocasiones. Curiosamente, solo recibió una tarjeta amarilla en el año.

¿Cuándo inicia el Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





