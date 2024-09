El momento de Piero Quispe en Pumas lo coloca como uno de los posibles titulares de la Selección Peruana en el partido ante Colombia. El duelo de este viernes 6 de setiembre será crucial para los intereses de ‘la bicolor’ y la idea de salir de los últimos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026. El ex futbolista de Universitario contó cómo viene armándose el grupo para este y también se detuvo a hablar sobre la presencia de Maxloren Castro, el joven futbolista de 16 años (juega en Sporting Cristal) que fue incluido en los entrenamientos desde el segundo día.

“Por lo que he visto y dicen, es un jugador bastante bueno. Tiene partidos y a veces que Cristal juega con la ‘U’, esa vez lo vi y es bueno. Me hace acordar a Grimaldo cuando estaba en Cristal. Si sigue así, va a ayudar bastante por la edad que tiene y lo buen jugador que es”, contó en conferencia de prensa.

Respecto a su momento en Pumas de México, Quispe contó que se fue ganando un espacio en la escena titular de la escuadra universitaria, por lo que fue claro al momento de responder: “Si has visto mis partidos en Pumas, después de la Copa América, si no soy el mejor, soy uno de los mejores. Me siento confiado y motivado con las ganas de hacer la cosas bien. He visto al grupo muy unido y eso te motiva a dar todo de ti”.

Piero Quispe sobre su presente en Pumas. (Video: José Varela / Depor)

Por otro lado, Piero mencionó que su experiencia en tierra azteca puede ser útil para el duelo de Perú vs. Ecuador el próximo 10 de setiembre: “Estoy adaptado a la altura por lo que juego en México. Estoy haciendo las cosas bien, me está yendo bien. Los partidos de Eliminatorias son difíciles, sea el rival que sea, tenemos mucho respeto. Tengo fe en mis compañeros que vamos a sacar los puntos posibles y tener resultados positivos”, apuntó.

Finalmente, el ex Universitario de Deportes valoró la idea de jugar como locales ante Colombia, resaltando que el equipo de todos contará con el apoyo del público y viene preparándose de la mejor manera para sacar adelante el resultado, valorando también la fortaleza del grupo.

“Nosotros tenemos un gran grupo de jugadores y jugamos de local, en el Nacional que es nuestra casa. Salimos motivados y confío mucho en el grupo. A los que les toque van a salir a buscar los tres puntos para darnos una alegría. (...) Hemos tenido situaciones claras, solo nos falta meterla. El equipo está fuerte”, dijo.

¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia, por la jornada 7 de las Eliminatorias 2026, se disputará el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional: el duelo irá desde las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m.

Es importante mencionar que el compromiso será transmitido a través de las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Pelota Libre ni Futbol Libre TV, señales pirata.





