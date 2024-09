Tras un mal inicio en las Eliminatorias al Mundial 2026, estamos en el último lugar y con solo dos unidades en las primeras seis jornadas, la Selección Peruana no tiene margen de error en los siguientes partidos. Con el objetivo de ponerse nuevamente en el camino a la cita mundialista, el técnico Jorge Fossati viene trabajando para que el equipo quede preparado para los duelos que sostendrán ante Colombia en el Estadio Nacional de Lima y frente a Ecuador en Quito -el 6 y 10 de este mes, respectivamente-. Justamente, el primer encuentro contra los ‘cafeteros’, podría significar un punto de quiebre para la Bicolor, ya que un triunfo nos pondría nuevamente en la pelea.

En la convocatoria para esta fecha doble, el estratega uruguayo tuvo que prescindir de jugadores experimentados como Paolo Guerrero, André Carrillo o Christian Cueva, por su falta de minutos. Ante la ausencia de los mencionados, Fossati pondrá su plena confianza en otros jugadores de trayectoria como Luis Advíncula, Pedro Gallese, Carlos Zambrano y Renato Tapia, quienes -por su larga trayectoria con la Bicolor- deben convertirse en la columna vertebral del equipo y tendrán que tomar la responsabilidad de liderar a sus compañeros para salir del complicado momento que vive el combinado nacional.

¿Quiénes son lexperimentados de la ‘Bicolor’?encia de prensa el pasado lunes y habló sobre el tema de ser uno de los de más trayectoria del plantel, así como su trabajo para que los más jóvenes puedan integrarse. “Creo que siempre a los más chicos se les da la confianza. No me gusta que me digan tío. Ayer (domingo) justamente estábamos con el ‘Trinchudo’ (Carlos Zambrano) y con Aldo (Corzo), que éramos los más viejos de la convocatoria y antes éramos nosotros los más chicos y ahora somos los más viejos”, dijo el futbolista de Boca Juniors. “El cambio generacional es algo que se tiene dar, es normal en el fútbol. Todo lo que sea bueno para la Selección, bienvenido sea”, añadió.

Luis Advíncula fue el capitán de la Selección Peruana ante Chile en el debut por Copa América 2024. (Foto: AFP)

¿Quiénes son los experimentados de la Bicolor?

A Luis Advíncula -que cuenta con 120 partidos disputados con la Selección Peruana- se le puede sumar Pedro Gallese, Carlos Zambrano y Aldo Corzo, quienes también llevan muchos años vistiendo los colores nacionales. Hace ya varios años fueron parte de la nueva camada de futbolistas que buscaban ganarse un lugar en el equipo, pero hoy en día son los referentes del plantel. Además, también se encuentra Renato Tapia, que a sus 29 años es llamado a ser uno de estos jugadores que deberán ponerse el equipo al hombro en las próximas fechas de las Eliminatorias.

Jugador Edad Partidos Luis Advíncula 34 120 Pedro Gallese 34 109 Carlos Zambrano 35 75 Renato Tapia 29 85 Aldo Corzo 35 52

Por otro lado, esta nueva lista de Jorge Fossati tiene otros nombres de experiencia como Edison Flores, Miguel Trauco, Andy Polo y Wilder Cartagena, quienes vienen jugando su tercer proceso de Eliminatorias. Por su parte, Alexander Callens y Gianluca Lapadula también son futbolistas que tienen un recorrido importante a nivel de clubes y, en la Selección Peruana, llevan un tiempo siendo fijos en las convocatorias desde la era de Ricardo Gareca; además, se han convertido en elementos indispensables por su aporte en el grupo y para el sistema que emplea el actual técnico de la Blanquirroja.

Jugador Edad Partidos Edison Flores 30 76 Miguel Trauco 32 74 Andy Polo 29 47 Alexander Callens 32 45 Wilder Cartagena 29 36 Gianluca Lapadula 34 36

¿Que le pueden aportar a la Selección Peruana?

Si bien Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renato Tapia o Pedro Gallese pueden tomar la capitanía del equipo, el propio ‘Rayo’ indicó que no es algo que le preocupe y aseguró que “hay temas mucho más importantes que la capitanía, cualquier jugador está en condiciones de ser el capitán. El capitán hace años viene siendo Paolo (Guerrero), también ha sido Renato (Tapia), Yoshimar (Yotún) o Gallese (Pedro). Cualquiera puede asumir la banda”. Y es que el aporte de estos futbolista va más allá de quién se ponga la cinta en los partidos, ya que los mencionados son considerados pilares del plantel de la Selección Peruana, tanto en el campo de juego como fuera de él.

Estos futbolistas tienen en sus espaldas haber jugado un Mundial -solo Zambrano no fue a Rusia-, y también una final de Copa América en 2019, por lo que cuentan con la suficiente experiencia en situaciones límite para poder hacer que la Bicolor pueda levantarse del mal momento que vive en las Eliminatorias. Ya lo hicieron para el proceso de 2018 y ahora, con más años de trayectoria, tienen la responsabilidad de mostrar en el terreno de juego la jerarquía que ganaron con el tiempo.

Además, tras varios años manteniendo un grupo, la Selección viene pasando por un proceso de recambio generacional natural, con futbolistas que se han venido sumando como Marcos López, Joao Grimaldo, Diego Romero, Franco Zanelatto, Bryan Reyna, Jesús Castillo, entre otros, y que necesitan de estos jugadores de mayor experiencia para que se mantengan en continuo crecimiento y puedan tomar la posta en el futuro próximo. Mientras tanto, los Advíncula, Zambrano, Gallese o Corzo pueden estar ante su última oportunidad de llegar a un Mundial, por lo que intentarán que los partidos ante Colombia y Ecuador sean el punto de inflexión para que el equipo de todos vuelva a soñar con la clasificación.

Carlos Zambrano (35 años) es el mayor -junto a Aldo Corzo- de la actual nómina de la 'Bicolor'. (Foto: AFP)





