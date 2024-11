Este martes 19 de noviembre, Argentina y Perú protagonizarán un atractivo choque de opuestos por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026 en el que cada selección se jugará su partido, según sus intereses. La ‘Albiceleste’, líder de la tabla, saldrá a reivindicarse ante su gente en el mítico estadio La Bombonera; mientras que la ‘Bicolor’, penúltima de la clasificación, irá por la hazaña para seguir en carrera con el sueño mundialista. A continuación, en Depor, te informamos sobre los canales en los que podrás ver el duelo, el horario y otros detalles importantes de este encuentro.

La campeona del mundo llega herida luego de caer de manera sorpresiva por 2-1 ante Paraguay en Asunción, en lo que significó su segunda derrota del año. La Argentina no pudo contra la garra guaraní que a base del juego aéreo terminó remontando el marcador y haciendo que se vaya con las manos vacías. Los tantos de Antonio Sanabria y Omar Alderete golpearon a la ‘Scaloneta’ que irá contra Perú con sed de revancha para darle una nueva alegría a su afición.

Y aunque a priori la ‘Scaloneta’ parte como la principal favorita, por ser líder de las Eliminatorias con 22 puntos, el técnico de la ‘Albiceleste’ se mostró cauto por el duelo debido a la necesidad de la ‘Bicolor’, que urge de victorias. “Perú es un equipo que tiene las cosas claras, tiene jugadores experimentados en defensa y buen pie. Hay que tener cuidado y jugar un partido serio. La cantidad de puntos a veces engaña”, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte, la ‘Bicolor’ llega de un empate amargo de local ante Chile, un 0-0 que pone en jaque sus aspiraciones de alcanzar el repechaje. La producción en ataque en aquel partido fue muy discreta, una situación que ya tiene en alerta a Jorge Fossati. “Hoy por hoy no tenemos o yo no me doy cuenta qué delanteros peruanos pueden darnos lo que no nos están dando aquí, algo que ha sido nuestro déficit desde el primer día. Venimos sufriéndolo desde el primer día, especialmente si hablamos de Copa América y Eliminatorias”, dijo Jorge Fossati.

“Viendo las Eliminatorias y cómo vienen los puntajes, uno se da cuenta de lo difícil que es. Perú necesita los puntos y lo hará difícil. Más allá de que hayamos perdido el otro día, el equipo seguirá su línea y continuará intentando [...] Perú es un equipo que tiene las cosas claras, tiene jugadores experimentados en defensa y buen pie. Hay que tener cuidado y jugar un partido serio. La cantidad de puntos a veces engaña”, agregó en conferencia de prensa.

Cabe señalar que la última vez que Perú jugó ante Argentina fue en la Copa América 2024. Ambos integraron el grupo C y la escuadra nacional iba por la hazaña para clasificar a la siguiente ronda, esperando también que Canadá no hiciera lo propio ante Chile. En el segundo tiempo, el dominio fue de los dirigidos por Lionel Scaloni y un doblete de Lautaro Martínez (2-0) terminó con toda chance de los dirigidos por Jorge Fossati.

¿A qué hora juegan Argentina vs Perú?

Argentina y la Selección Peruana se medirán el martes 19 de noviembre por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. Este encuentro comenzará a las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia y Venezuela iniciará a las 8:00 p.m. Una hora más tarde, a las 9:00 p.m., se dará inicio en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 7:00 p.m. Recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades sobre este duelo.

¿En qué canales TV ver Argentina vs Selección Peruana?

El partido entre Argentina y Perú promete ser un enfrentamiento muy intenso. Si deseas ver este duelo, aquí te indicamos la guía de canales. En Perú, la transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes y su señal de streaming Movistar Play, disponible en Movistar TV. En Argentina, el encuentro se podrá seguir a través de TyC Sports y TV Pública. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

