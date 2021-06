La Selección Peruana tendrá hoy su primer entrenamiento en suelo brasileño, con miras a su debut en la Copa América. El antecedente de haber estado en la última final de este certamen genera grandes expectativas (2019), las cuales no se tenían, antes de la llegada de Ricardo Gareca. ¿Qué cambió? Enzo Francescoli tiene la respuesta.

“El flaco le ha dado una identidad a la Selección Peruana. El jugador peruano se la ha creído, tiene más conciencia de lo que tiene tanto en lo técnico como en lo físico”, sostuvo el delantero histórico de la selección de Uruguay, Enzo Francescoli, para GOLPERU. Esto, debido a los cambios que se han evidenciado en la ‘bicolor’ desde su llegada.

Haciendo un recuento, el combinado nacional ha conseguido, desde la llegada del ‘Tigre’, un segundo y tercer lugar en las ediciones anteriores de la Copa América (Brasil 2019 y Chile 2015, respectivamente); además, logró clasificar al mundial de Rusia 2018, tras 36 años de espera. Si bien no se tuvo el mejor arranque en las Eliminatorias a Qatar 2022, el último triunfo en Quito da esperanzas para seguir luchando (ya registramos cuatro unidades en la tabla de posiciones).

Un ídolo en Uruguay

Enzo Francescoli, recordado por ser uno de los goleadores históricos de River Plate, también se refirió a su etapa profesional, a nivel de clubes y con la selección uruguaya, con la cual llegó a ser campeón tres veces de la Copa América (1983, 1987 y 1995), además de llegar a los octavos de final de México 86′ e Italia 90′.

“Creo que fui tocado con una gran técnica. Eso, sumado a entender el fútbol, me ayudó durante toda mi carrera. Pasé una gran época con la Selección Uruguaya y con River Plate. Sin un colectivo que me acompañe no se podía. Los únicos que han podido en la historia son Diego Maradona y Lionel Messi”, precisó en la entrevista.

Además, narró una peculiar anécdota con Zinedine Zidane, la cual permitió forjar una amistad entre ambas leyendas: “Jugando la Copa Intercontinental me enteré que Zinedine Zidane le había puesto mi nombre a su hijo. Ese día conversamos y cambiamos camisetas. Más allá de lo deportivo, es un gran ser humano”.





