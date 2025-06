Como a todos los peruanos, el coraje y la indignación por el empate de la Selección Peruana ante Ecuador (0-0), que prácticamente nos deja fuera del Mundial, también se apoderó de Erick Delgado. El exarquero nacional opinó sobre la actualidad de la Bicolor y criticó la elección de Juan Reynoso para hacerse cargo del equipo en lugar de Ricardo Gareca, quien -según su opinión- debió mantenerse al frente del timonel.

En la última edición de L1 Radio, Erick Delgado dejó clara su postura tras el fracaso mundialista. "Ya estamos eliminados, Perú está descalificado, hay que sacar cosas positivas seguramente alguna que otra, pero no podemos decir defendemos bien porque no hay que mentir a la gente, el fútbol, el alma del fútbol, lo que hace que ganes partidos, son los goles, y nosotros no tenemos gol”, expresó en un primer momento.

Erick Delgado apuntó sus dardos contra Juan Reynoso por la eliminación de la Selección Peruana, pues considera que no era el indicado para asumir el buzo nacional a pesar de que había consenso en que él era el indicado. Además, sus números como DT de la Bicolor confirman que fue un error.

“Todo este desastre que ha sido esta Eliminatoria lo empezó Juan Reynoso, el nombre propio, si nosotros escogimos mal desde un principio, Reynoso no tuvo que haber sido técnico de la selección, nos compramos algo que no es, eso hay que decirlo. Óscar Ibáñez medianamente, ha hecho magia con lo que tenemos, ha hecho más que los dos técnicos que estaban antes, no es culpa de él”, sostuvo.

Asimismo, recordó el día en que oficializaron a Juan Reynoso como DT de la Selección Peruana y dijo lo que iba a pasar. “El día que escogimos a Reynoso, ese día comenzamos a perder las Eliminatorias, comenzamos a perder el camino al Mundial, no fue malo, nunca en mi vida había visto que taparan el entrenamiento, acá no vamos a mentir”, continuó.

Erick Delgado culpó a Juan Reynoso tras la eliminación de la Selección Peruana. (Video: L1 MAX)

¿Ricardo Gareca debió quedarse en la Selección Peruana?

De igual manera, Erick Delgado trajo al debate a Ricardo Gareca, quien debió quedarse al frente de la Selección Peruana. “Tuvo que haber un estudio de alguien que podía seguir. Por último, si no lo querías, escoge a alguien que siguiera con lo mismo”, apuntó.

El ‘Loco’ considera que el ‘Tigre’ pudo haber hecho una campaña mejor con la Bicolor, más allá de su reciente fracaso con la selección chilena en las presentes Eliminatorias. Para él, Gareca tenía conocimiento del medio local y de los jugadores.

“Hicimos mal en la elección, creo que también, no estoy defendiendo el proceso de Gareca, porque hoy se queda afuera con Chile, te estoy diciendo que hubiera seguido el proceso o alguien parecido para que se dé el recambio, más que una idea, el recambio generacional hubiera sido menos brusco, ahora vamos a tener que hacerlo bruscamente”, afirmó.

Ricardo Gareca fue despedido de la Selección de Chile, apenas minutos después de que la 'Roja' sea eliminada del Mundial 2026, tras perder 2-0 con Bolivia en La Paz.

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay?

El compromiso entre Perú vs. Uruguay está programado para el mes de setiembre del presente año, con fecha y horario aún por definir. Este duelo marcará el inicio de la última fecha doble en las Eliminatorias al Mundial 2026.

La transmisión del partido estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta en todo el territorio peruano, mientras que por cable será televisado en Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

