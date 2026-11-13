Erinson Ramírez debutó con la Selección Peruana ante Bolivia. (Video: Bicolor+)
Erinson Ramírez debutó con la Selección Peruana ante Bolivia. (Video: Bicolor+)

La movió su banco de suplentes a los 66 minutos del amistoso frente a Bolivia en Matute. El técnico dispuso los ingresos de Pretell, Maxloren Castro y , quienes reemplazaron a Vidales, Vilca y Oslimg Mora, respectivamente. Uno de los cambios que llamó la atención fue el de Erinson Ramírez. El extremo de Juan Pablo II, de 28 años, tuvo así su primera oportunidad con la camiseta de la selección peruana. Desde su ingreso, se mostró participativo, movedizo y con muchas ganas de aprovechar los minutos por el sector derecho del ataque nacional. El futbolista busca ganarse un espacio en el equipo de Mano Menezes y este amistoso representa una oportunidad importante para mostrarse ante el comando técnico. Mientras tanto, Perú continúa arriba en el marcador. La Bicolor vence 1-0 a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, gracias al tanto de Gianluca Lapadula desde el punto de penal en el primer tiempo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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