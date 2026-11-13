La selección peruana movió su banco de suplentes a los 66 minutos del amistoso frente a Bolivia en Matute. El técnico dispuso los ingresos de Pretell, Maxloren Castro y Erinson Ramírez, quienes reemplazaron a Vidales, Vilca y Oslimg Mora, respectivamente. Uno de los cambios que llamó la atención fue el de Erinson Ramírez. El extremo de Juan Pablo II, de 28 años, tuvo así su primera oportunidad con la camiseta de la selección peruana. Desde su ingreso, se mostró participativo, movedizo y con muchas ganas de aprovechar los minutos por el sector derecho del ataque nacional. El futbolista busca ganarse un espacio en el equipo de Mano Menezes y este amistoso representa una oportunidad importante para mostrarse ante el comando técnico. Mientras tanto, Perú continúa arriba en el marcador. La Bicolor vence 1-0 a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, gracias al tanto de Gianluca Lapadula desde el punto de penal en el primer tiempo.