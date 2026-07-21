Así luce el Estadio Nacional, listo para reabrir sus puertas. (Foto: IPD)
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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la reapertura oficial del emblemático , el cual albergará el crucial encuentro de playoffs de la Copa Sudamericana entre y el Red Bull Bragantino de Brasil. Esta vuelta a las actividades del primer escenario deportivo del país se da tras una rigurosa inspección técnica realizada junto a la CONMEBOL, confirmando que la infraestructura se encuentra en óptimas condiciones luego de la renovación total del terreno de juego, el mantenimiento y pintado de instalaciones, y la modernización de las butacas. Se espera un buen espectáculo de nivel internacional para el regreso del fútbol al coloso de José Díaz, y próximos eventos deportivos en dicho escenario.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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