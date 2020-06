El presidente de la FPF se pronunció con relación al Plan Centenario, estrategia planteada por sus antecesores en el cargo como parte del desarrollo del fútbol de menores. La persona que encabezaba este proyecto, era Daniel Ahmed, estratega por el que Agustín Lozano siente gran respeto, aunque indica que no respondió de la manera esperada en el cargo.

“No me corresponde hablar de las cosas que a la Federación Peruana de Fútbol no le hicieron bien. Siempre he tenido respeto por Daniel Ahmed. Cuando quisimos llegar a un acuerdo, no se dio. Se terminó en el mejor de los términos”, sostuvo el máximo dirigente de la FPF en diálogo con Movistar Deportes.

Ricardo Gareca prioriza a la Selección Peruana

Por otro lado, Ricardo Gareca tenía la maleta lista para enrumbar a Argentina y ver a su familia pero decidió posponer su viaje y permanecer en Lima. Depor confirmó que la aprobación del protocolo y la autorización del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para el reinicio de los entrenamientos cambiaron los planes del DT de la Selección Peruana y se quedará en Lima.

Depor supo que la razón de no viajar a su país fue que Ricardo Gareca quiere estar en el país para cuando los jugadores vuelvan a entrenar en sus clubes. Según lo planeado por la Federación Peruana de Fútbol, los equipos entrenarán dentro de 15 días, aproximadamente.

El entrenador de la Selección Peruana no ha descartado aun retornar a su país pero no tiene fecha confirmada para otro vuelo. Por el momento no está en sus planes viajar y solo tiene en la mira el reinicio de los trabajos de los jugadores de la Liga 1.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El video contra el racismo del Comando Sur. (Facebook)