En la previa del Perú vs. Bolivia, Freddy Ames, miembro del directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), destacó el buen ambiente que rodea a la Selección Peruana en el inicio de la era Óscar Ibáñez. El directivo asegura que, más allá de la complicada situación en las Eliminatorias 2026, el equipo está unido en su objetivo por mantener sus opciones de clasificar al próximo Mundial.

“Los jugadores van a dar todo porque nos jugamos la permanencia en el camino a la clasificación al Mundial. No se desprecia al rival porque Bolivia tiene muy buenos jugadores, incluyendo al arquero que es un gran arquero y lo está demostrando en Alianza Lima. Pero creo que los jugadores están bien”, expresó Ames, quien se mostró optimista en conseguir un buen resultado esta noche, en Ovación.

En otro momento, el directivo de la FPF resaltó la decisión de haber nombrado a Ibáñez como nuevo entrenador de la Bicolor. Para nadie es un secreto que el exarquero tuvo un pasado como miembro del comando técnico de Ricardo Gareca y conoce a casi todos los convocados. Eso sí, esperan que esa confianza pueda trasladarse al campo para encarar la recta final de las Eliminatorias.

“Ha sido un acierto nombrar a Oscar Ibáñez como técnico de la selección porque los conoce a todos. Las cosas han cambiado a favor. Hemos observado un espíritu diferente, distendido y con el deseo de vencer. Estos dos partidos son de bisagra, el rival a vencer ha hecho muy buena campaña, venció a Chile de visita, hay que ganarle con propiedad y con inteligencia”, aseguró.

La Selección Peruana ha cambiado el ánimo con Óscar Ibáñez, según afirmó Freddy Ames.

Sobre el caso Cienciano

Por otro lado, Ames se refirió a la reciente renuncia de Cienciano al Comité de Dirección de la Liga 1: “Ludeña fue nombrado hace un par de meses como miembro integrante de esta Comisión y ha renunciado indicando que no tiene acceso a información y eso es preocupante, porque ellos son los que manejan toda la información. No sé qué ha pasado internamente, nosotros no tenemos injerencia”.

Asimismo, aseguró que la empresa 1190 viene cumpliendo con los pagos a los clubes, a pesar de que por contrato tiene hasta 60 días para hacerlo. “Hay una política en la FPF que no se puede negociar con terceros si hay un contrato vigente, eso no es ético. Hasta el momento 1190 está cumpliendo el contrato, obviamente no como antes, ahora paga después de dos meses conforme a contrato hasta 60 días y está llegando hasta el límite, eso conlleva a entender que el operador sigue adelante”, mencionó.

Sergio Ludeña firmó su renuncia al Comité de dirección de la Liga 1. (Foto: Difusión)

¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia?

El partido entre Perú vs. Bolivia está programado para hoy desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 21.

¿En qué canales ver Perú vs. Bolivia?

El compromiso entre Perú vs. Bolivia se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.