Desde Chincha, vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por amistoso. El encuentro se juega en el estadio Félix Castillo Tardío, este domingo 21 de diciembre. El canal autorizado para su transmisión es América TV, canal 4 de señal abierta. Además, podrás verlo en el app de América TVGO desde tu celular. El pitazo inicia será desde las 3:30 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana); en suelo boliviano, es una hora más. No lo veas en Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos.

Perú vs. Bolivia en amistoso. (Video: SAFAP)
Perú vs. Bolivia en amistoso. (Video: SAFAP)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS