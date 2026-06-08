Este lunes 8 de junio desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador), Perú vs. España chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio Cuauhtémoc. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4) para todo el territorio peruano, además de las señales de ATV y Movistar Deportes. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Perú enfrenta a España en lunes 8 de junio en amistoso internacional. (Video: Bicolor)
Perú enfrenta a España en lunes 8 de junio en amistoso internacional. (Video: Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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