Este sábado 25 de septiembre desde las 3:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio Cuauhtémoc. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4) para todo el territorio peruano, además de las señales de Bicolor+. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Perú vs. Estados Unidos: ver transmisión de América TV y Bicolor+. (Video: @labicolor)
Perú vs. Estados Unidos: ver transmisión de América TV y Bicolor+. (Video: @labicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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