Este desde las 7:00 p.m. (horario en Perú), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Movistar TV y Movistar TV App) para todo el público peruano. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Con América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes, Perú vs. Haití se enfrentan en Miami. (Video: Bicolor)
Con América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes, Perú vs. Haití se enfrentan en Miami. (Video: Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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