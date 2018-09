Gareca sobre la polémica de Cueva y Uribe: "Christian tiene derecho a replicarle a quien quiera"

El técnico de la Selección Peruana Ricardo Gareca fue consultado sobre la polémica entre Christian Cueva y Julio César Uribe. El argentino aseguró que su jugador tiene derecho a defenderse y lo blindó de las críticas.

" Cueva tiene derecho a replicarle a quien quiera, mientras lo haga con respeto. Uno se puede defender siempre. Todo tiene ser con un tono de respeto. Yo no meto en eso. Eso es problema de ellos. A mí lo que me interesa es lo que produce en el juego y a nivel de grupo", dijo a La República.

Es importante recordar que Uribe aseguró que Cueva no era un jugador extraordinario, como sí era el caso de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. El jugador aceptó la crítica mas no la forma: "No me parece que se pueda hablar de esa manera".

Por otro lado, Ricardo Gareca aseguró que Christian Cueva es un jugador importante. "Yo entiendo que a cualquier jugador se le puede criticar, pero estamos hablando de un jugador que fue fundamental y determinante para un acontecimiento para el que vivimos", explicó para Ovación.

"Tiene experiencias increíbles, partidos de Eliminatorias, de un mundial. Los muchachos que están en la Selección Peruana tienen un terreno ganado que no podemos desaprovechar porque juegan mal un partido o fallan un penal. No debemos arrancar de nuevo de cero. La selección debe aprovechar la experiencia adquirida y el terreno ganado", finalizó.