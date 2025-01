Aunque nunca jugaron juntos en el primer equipo de Alianza Lima, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero convivieron durante mucho tiempo en las categorías inferiores del cuadro blanquiazul. Ahí generaron una hermandad que va más allá del fútbol y que perdura hasta el día de hoy. Por eso, cuando el último martes se confirmó el retiro del ‘Depredador’ de la Selección Peruana, la ‘Foquita’ no se guardó nada y le rindió un pequeño homenaje con unas breves palabras en su cuenta de Instagram.

El detonante de todo esto surgió cuando Paolo conversó con los medios de comunicación tras los entrenamientos con Alianza Lima. Al ser abordado por la prensa, el delantero se refirió a su alejamiento de la ‘Bicolor’ y confirmó algo que previamente había dejado entrever. “Hice mi último partido en Argentina. La selección necesita de gente nueva, caras nuevas. Lo que la gente pide: nuevos jugadores, así que démosle oportunidad a los jóvenes”, manifestó.

Tal como señaló Guerrero, su último partido con la ‘Blanquirroja’ se dio el pasado 19 de noviembre en La Bombonera, cuando el equipo dirigido por Jorge Fossati cayó por 1-0 a manos de Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. Aquel día el futbolista de 41 años jugó todo el encuentro y no pudo hacer mucho para evitar la caída del conjunto nacional.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán compartieron muchas vivencias en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Aquella vez, mientras los jugadores se dirigían a los camerinos, Paolo Guerrero charló con las cámaras de América Deportes y se sinceró, dando las primeras luces de algo que terminó por confirmarse esta semana. “No sé lo que vaya a pasar el próximo año, mis compañeros creo que han hecho un gran trabajo y solo tengo agradecimiento a ellos. Con respecto a mí, no sé, qué te puedo decir”, dijo en ese entonces.

“Es posible que sí sea mi último partido con la selección peruana, pero nada, no soy cobarde, no voy abandonar el barco. Estaré aquí para lo que el profe me pida, quiero mucho a mi país, quiero mucho a mi camiseta. Lo di todo, amo a mi camiseta, amo a mi país. A veces me va a doler, amo mucho a mi país, mi gente, mi patria”, complementó.

En medio de esta despedida que ha generado múltiples reacciones, Jefferson Farfán utilizó su cuenta de Instagram para dejarle un mensaje a Paolo Guerrero, a quien considera más que un amigo. Ambos jugaron juntos en la Selección Peruana y saben lo que significa este momento. “Gracias, hermano, por todo. Goleador histórico”, escribió el ahora conductor del programa Enfocados.

Paolo y Jefferson compartieron decenas de partidos en la ‘Bicolor’, vivencias y anécdotas que quedarán para el recuerdo. La ‘Foquita’ fue el primero en decirle adiós al combinado nacional, luego de que una lesión en su rodilla no le permitiera extender su carrera. Pese a todo, nadie les quitará lo bailado, pues cumplieron el sueño de llevar al Perú a un Mundial: Rusia 2018 será un hito inolvidable para ambos.

Jefferson Farfán le dejó un emotivo mensaje a Paolo Guerrero. (Imagen: Instagram)

¿Qué se le viene a Paolo Guerrero?

Si bien se retiró de la Selección Peruana de manera oficial, Paolo Guerrero todavía tiene la campaña 2025 por delante y por estos días viene cumpliendo con su pretemporada en Alianza Lima, bajo la atenta mirada de Néstor Gorosito. El ‘Depredador’ llegó al cuadro victoriano a mediados del año pasado y espera sacarse el clavo cumpliendo el sueño de salir campeón con el equipo de sus amores.





