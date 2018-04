Germán Leguía: "En la Selección Peruana no hay argollas. Es el equipo más humilde que he visto hasta ahora"

Hace 37 años, Ricardo Gareca hacía bilis por algo que hoy le saca una sonrisa: una ‘huacha peruana’. El ‘Tigre’, en un ‘U’-Boca Juniors, se enfureció por una destreza (u osadía, en todo caso) de Germán Leguía : pasar el balón entre las piernas de Diego Armando Maradona.

De aquel episodio en 1981, pasaron tantas cosas que hoy el DT de la bicolor y ‘Cocoliche’son los amigos que se citan para un duelo de fútbol-tenis. En dos meses tendrán otro detalle en común: cantarán nuestro Himno en un Mundial, pero ya no por una TV, sino desde el campo.

¿Por qué este grupo sí y no otro en estos 36 años?

Porque justamente necesitábamos un entrenador que haga lo que hacía Ricardo en la ‘U’. Sentó a Mayer, Fano, Fernández. No tuvo miedo.



Da la sensación de que salen a jugar sin complejos.

Es por la confianza del entrenador. Tú le crees.



¿Cuánto complica que se hable de ‘argollas’ en esta etapa previa?

En este equipo no hay argollas. Para mí es el equipo más humilde que he visto hasta ahora.



¿En qué se parece este equipo al que ‘bailó’ a Francia en su propia cancha, en 1982?

En el toque, la rotación y el apoyo de todos a la hora de marcar.



¿Estamos en condiciones de superar a la Francia de hoy?

Y será más fácil. Antes solo había un líder, que era Platini. Ahora están Pogba, Griezmann, Mbappé. A ver ponlos a marcar, son muchas estrellas.



¿Son generaciones tocadas?

Así nomás no salen. Sí, es una generación tocada.



¿Para qué estamos en este Mundial?

Siento que será la selección que hará la mejor presentación peruana en toda la historia de los mundiales. Pueden llegar a los cuatro primeros.



Araujo sabe que corre igual que Suárez por un software, ¿en tus tiempos cómo era?

Tim agarraba una pizarra y unas fichas, y te decía esto va a pasar, y uno le creía porque eso pasaba.



¿Es verdad que durante España 82 concentraron en un convento?

Sí, y era más aburrido porque solo teníamos un televisor de la era de los ‘Picapiedra’. Éramos tantos que Eleazar Soria tuvo que ponerse a cocinar con las monjas.



¿Y en Argentina qué vivieron?

Cuando llegamos nos recibieron helicópteros, patrulleros, las calles estaban vacías por la situación política del país. Todos los recuerdos de un Mundial son realmente inolvidables.



