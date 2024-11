El delantero de la Selección Peruana, Gianluca Lapadula, no se guardó nada en la conferencia de este miércoles, previo al duelo frente a Chile, que se jugará el viernes 15 de noviembre en el Estadio Monumental, por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. El delantero del Cagliari, que volvió a la Bicolor tras perderse la fecha doble de septiembre, respondió a las palabras de Arturo Vidal, quien resaltó las anotaciones que le hizo al combinado peruano a lo largo de su carrera. Además, el ‘Bambino’ comentó sobre la detención de Agustín Lozano y también sobre su sequía goleadora.

“He leído algo, es un partido muy importante, es un clásico. Lo que le puedo decir es que acá lo esperamos. Estamos preparando el partido de la mejor manera”, dijo Lapadula sobre las declaraciones de Arturo Vidal. “Cada jugador tiene su manera de ver el fútbol y yo la respeto, pero de verdad acá lo esperamos”, recalcó.

Sobre su actual momento y la sequía goleadora, indicó: “Es algo que me motiva, no es la primera vez que me pasa. no tengo problemas para trabajar y mejorar el momento o los números”, comentó. “Para los delanteros el gol es aire, yo lo voy a buscar de todas maneras, pero no hay que entrar en ansiedad. voy a trabajar como siempre lo he hecho en mi vida y es la única manera que conozco: el trabajo”.

Por otra parte, tuvo palabras sobre la vuelta de Ricardo Gareca al Perú, ahora como DT de Chile. “Al profe le tengo un gran cariño, pero eso se deja fuera de la cancha. Sabemos que es un partido muy importante para los dos, los sentimientos los dejamos fuera del campo”, expresó.

Asimismo, señaló que las ausencias de Pedro Gallese y Carlos Zambrano, quienes no podrán estar frente a Chile por suspensión, no afectarán el rendimiento del equipo: “No hay ninguna preocupación. Son jugadores muy importantes, pero hay jugadores que vienen entrenándose bien, esperando esta posibilidad y la tendrán, por eso no habrá ningún problema”, manifestó.

Lapadula también comentó sobre la decisión de las autoridades de no otorgar garantías al Estadio Nacional, por lo que el partido tuvo que trasladarse al Monumental de Ate. “Todavía no comprendo por qué no jugamos en el Nacional, pero jugamos en un gran estadio. Hay que respetar la localía. He leído que jugaremos a estadio lleno y eso es importante para nosotros”.

Finalmente, declaró de forma breve sobre la detención de Agustín Lozano, presidente de la FPF, quien está siendo investigado por vínculos con una organización criminal: “He leído algo, me he enterado y lo que deseo es que se haga justicia, que es importante para todos. Espero que el presidente y los dirigentes que están pasando este momento estén cerca de sus familias”, afirmó.

¿A qué hora y dónde ver el Perú vs. Chile?

El Clásico del Pacífico, protagonizado entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026, está programado para el día viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm en horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay, comenzará a las 9:30 pm En cambio, en Argentina y Uruguay, el cotejo comenzará a las 10:30 pm Por su parte, en México empezará a las 7:30 pm.

Perú vs. Chile será transmitido en suelo peruano por señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar), además de sus opciones de streaming en América tvGO, ATV+ y Movistar TV App. En cambio, en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





