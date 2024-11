La vuelta de Arturo Vidal a Chile causó mucha alegría entre la afición sureña a tal punto de que las críticas hacia Ricardo Gareca fueron dejadas a un lado por su cuestioanda ontinuidad. El ‘Tigre’ decidió llamar al ‘Rey’ por primera vez en su proceso para que sea parte de dos partidos claves en las Eliminatorias 2026: ante Perú y Venezuela. Un citado que generó reacciones positivas, pero también negativas, como la del exmundialista Carlos Caszely.

El dos veces mundialista con Chile en 1974 y 1982 había elogiado a Gareca en el pasado por mantenerse firme en sus convicciones y no llamar a Vidal por su “poco compromiso” con la ‘Roja’ en la previa a la Copa América 2024. Sin embargo, esta vez, Caszely criticó al ‘Tigre’ por llamar a un jugador como el ‘Rey’, que hasta la fecha eliminatoria pasada lo tildó con fuertes calificativos y hasta pidió su salida.

“Uno de los grandes problemas que tiene Gareca, lo cual no tuvo en Perú, es que ha ido de tumbo en tumbo y se ha equivocado demasiado. Lo de Vidal es lo último que se puede esperar porque lo que se dijeron ambos es irreconciliable. Gareca está tan desesperado y lo convoca cuando nadie lo esperaba. Es un manotazo de ahogado”, apuntó Carlos Caszely en diálogo con el periodista Carlos Lara.

Sobre Gareca, el ‘Chino’, como lo apodan en su país, también aclaró que no lo conoce en persona y no tiene nada contra él, que solo da su opinión desde lo que ve. “No tengo ningún comentario, no lo conozco, nunca me junté con él, así que no puedo hacer un comentario. Solo comento lo que veo en el campo y lo que vi es malo”, finalizó.

Carlos Caszely es uno de los máximos goleadores en la historia de la selección chilena. (Foto: Agencias)

La decisión de convocar a Arturo Vidal: “Este es el momento”

Al ser consultado sobre los motivos específicos para convocar a Arturo Vidal en esta instancia, Ricardo Gareca fue claro y directo. Explicó que, aunque la decisión podría haberse dado antes, considera que este es el momento adecuado para el regreso del volante. “Este es el momento, no tengo más argumentos, el resto son conjeturas”, afirmó sobre el ‘King’, quien viene de consagrarse campeón con Colo Colo el último fin de semana.

El técnico, además, desestimó las opiniones externas que han surgido sobre el posible impacto de la convocatoria, señalando que su único interés es lo mejor para la selección chilena. “Cualquier opinión que den los jugadores, entrenadores o ustedes, y todo... siempre dije lo mismo, la selección está por encima de todo, no me importa absolutamente nada, no entro en conflicto con jugadores, colegas ni con ustedes, no es mi deber, mi deber es tratar de resolver lo mejor para la selección. Es el momento propicio en el caso de Vidal”, manifestó con firmeza.

La palabra de Vidal tras su regreso

El encuentro entre Arturo Vidal y Ricardo Gareca, tras un pasado marcado por desencuentros y polémicas, ha sido pacífico y constructivo. El volante de Colo Colo comentó que el diálogo con el técnico argentino fue positivo y que ambos han decidido mirar hacia adelante, priorizando los intereses de la selección chilena. Sobre este reencuentro, Vidal señaló.

“Estuvo bien, todo bien, ya estamos grandes, así que lo más importante es la selección, mejorar lo que se está haciendo y sumar, que es lo más importante en las Clasificatorias”, dijo Arturo Vidal, confirmando su intención de dejar atrás los conflictos personales cuando se trata de representar a su país en una competencia tan importante como las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

El Clásico del Pacífico, protagonizado entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026, está programado para el día viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm en horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay , comenzará a las 9:30 pm En cambio, en Argentina y Uruguay, el cotejo comenzará a las 10:30 pm Por su parte, en México empezará a las 7:30 pm.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile será transmitido en suelo peruano por señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar), además de sus opciones de streaming en América tvGO, ATV+ y Movistar TV App. En cambio, en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata.

