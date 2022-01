Alex Valera consiguió convertirse en el protagonista del Perú vs. Panamá. La Blanquirroja no tuvo su mejor desempeño en la primera parte, pero consiguió abrir el marcador por medio de Alex Valera. El delantero de Universitario de Deportes consiguió aprovechar un error en salida del cuadro rival.

Horacio Calcaterra consiguió robar el balón tras una mala salida de Cooper y se enrumbó con dirección a la portería de la ‘Marea Roja’. Cuando llegó a estar cara a cara, defendió cruzado, pero el arquero Mosquera respondió.

Tras la atajada, el balón quedó en los pies de Valera, quien no dudó en disparar y sentenciar el 1-0. Este es el primer gol. del delantero crema con la camiseta de la Blanquirroja. Tuvo que sumar tres partidos para lograrlo.

La previa del Perú vs. Panamá

La ‘Blanquirroja’ disputará su segundo partido del año luego de chocar ante el equipo de extranjeros de la Liga 1. El ‘Tigre’ pudo ver el rendimiento de algunos nuevos jugadores en este encuentro, como Jesús Castillo, quien habría convencido al DT y tendría otra oportunidad ante la ‘Marea Roja’.

Para el Perú vs. Panamá, Ricardo Gareca no cambiaría mucho tras el partido ante el equipo All Star del torneo peruano. Pedro Gallese sería el encargado de proteger el arco del equipo. En la defensa estarían presentes Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López y Aldo Corzo.

En el medio campo se encontraba la principal duda del técnico argentino. Yoshimar Yotún iba a ser el encargado de dirigir el juego en esta zona del campo, pero finalmente se inclinó por Christofer Gonzales. El jugador de Sporting Cristal será de la partida junto a Horacio Calcaterra, Andy Polo y Edison Flores. Alex Valera será el único referente de ataque.





