Gol de Alex Valera para el 1-0 de Perú vs. Chile. (Video: América TV)
Gol de Alex Valera para el 1-0 de Perú vs. Chile. (Video: América TV)

En un primer tiempo trabado y con pocas acciones de gol, dio el primer golpe ante en el disputado desde el estadio Fisht de Sochi (Rusia). Un error en salida generó la presión de Alex Valera en el área de ‘La Roja’ e Iván Román derribó al delantero de Universitario. Rápidamente, el árbitro determinó que la jugada era falta y expulsó al defensa. Tras el cobro del penal, tomó el balón y ejecutó al lado opuesto del arquero rival, colocando -sin problemas- el primer gol de la noche, corroborando también su buen momento personal.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS