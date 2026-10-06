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¡Terrible error de Pretell! Gol de Samuel Velásquez puso el 1-0 del Colombia vs. Perú
El muro defensivo de la Selección Peruana se desmoronó de la forma más dolorosa e inesperada frente a Colombia en Miami, cerrando la ventana internacional de fecha FIFA con un sabor amargo. Tras un primer tiempo de enorme resistencia táctica bajo la dirección de Mano Menezes, los ‘cafeteros’ adelantaron líneas en el complemento y encontraron la llave a los 57 minutos: Daniel Muñoz protagonizó una furibunda trepada por la banda derecha y sacó un centro venenoso que Pedro Gallese desvió de forma heroica con un manotazo salvador; sin embargo, en el rebote, el recién ingresado Jesús Pretell falló en el cálculo del despeje y dejó el balón servido en la frontal del área, donde el juvenil Samuel Velásquez no perdonó y metió un zapatazo implacable para firmar el 1-0 definitivo que castigó la inocencia de la ‘Bicolor’.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.