Gol de Samuel Velásquez puso el 1-0 del Colombia vs. Perú. (Video: América TV)
Gol de Samuel Velásquez puso el 1-0 del Colombia vs. Perú. (Video: América TV)

El muro defensivo de la se desmoronó de la forma más dolorosa e inesperada frente a Colombia en Miami, cerrando la ventana internacional de fecha FIFA con un sabor amargo. Tras un primer tiempo de enorme resistencia táctica bajo la dirección de , los ‘cafeteros’ adelantaron líneas en el complemento y encontraron la llave a los 57 minutos: Daniel Muñoz protagonizó una furibunda trepada por la banda derecha y sacó un centro venenoso que Pedro Gallese desvió de forma heroica con un manotazo salvador; sin embargo, en el rebote, el recién ingresado Jesús Pretell falló en el cálculo del despeje y dejó el balón servido en la frontal del área, donde el juvenil Samuel Velásquez no perdonó y metió un zapatazo implacable para firmar el 1-0 definitivo que castigó la inocencia de la ‘Bicolor’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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