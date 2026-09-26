¡Gol del ‘Bambino’! Gianluca Lapadula puso el 1-1 de Perú frente a Estados Unidos (Video: América TV)
¡Gol del ‘Bambino’! Gianluca Lapadula puso el 1-1 de Perú frente a Estados Unidos (Video: América TV)

volvió a decir presente con la camiseta de la y marcó un golazo para poner el 1-1 frente a, a los 15 minutos del partido amistoso. El delantero de Universitario aprovechó un preciso centro de Yoshimar Yotún y conectó el balón de gran manera para vencer al arquero estadounidense. Tras celebrar el tanto, Lapadula se acercó al escudo de la ‘Bicolor’ y lo besó, protagonizando uno de los momentos más emotivos del encuentro.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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