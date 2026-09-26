La Selección Peruana se mide ante Estados Unidos en un partido amistoso internacional que viene dejando varias emociones. La ‘Bicolor’ consiguió marcar a través de Gianluca Lapadula, pero el conjunto norteamericano reaccionó y logró ponerse nuevamente en ventaja en el marcador.
A los 66 minutos, Malik Tillman se encargó de ejecutar un penal y convirtió el segundo tanto de Estados Unidos. La sanción generó la molestia de los futbolistas peruanos, quienes reclamaron la decisión tomada por el árbitro principal.
Perú intentó reaccionar después del tanto norteamericano, pero Estados Unidos volvió a golpear pocos minutos más tarde.
A los 72 minutos, Julian Hall apareció para marcar el tercer gol de su equipo y aumentar la diferencia en el marcador. El atacante aprovechó la oportunidad y celebró el tanto que complicó todavía más las opciones de la ‘Bicolor’.
El partido continúa disputándose y Perú busca una reacción para volver a meterse en el encuentro. El combinado nacional deberá aprovechar las oportunidades que tenga en los minutos restantes para intentar acortar la diferencia.
Este amistoso sirve como parte de la preparación de ambas selecciones y permite a sus respectivos cuerpos técnicos evaluar alternativas de cara a sus próximos compromisos internacionales.