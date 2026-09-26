¡Gol de Estados Unidos! Ellis pone el 1-0 ante Perú en una jugada confusa que descoloca a Gallese (Video: América TV)
¡Gol de Estados Unidos! Ellis pone el 1-0 ante Perú en una jugada confusa que descoloca a Gallese (Video: América TV)

se adelantó ante la . A los cinco minutos del primer tiempo, Ellis apareció en una jugada confusa y consiguió descolocar a Pedro Gallese para marcar el 1-0 a favor del conjunto norteamericano en este partido amistoso. La selección peruana deberá reaccionar rápidamente en busca del empate.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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