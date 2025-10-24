Gol de Pierina Núñez para el 1-1 de Perú vs. Colombia. (Video: RCN)
Desde el estadio Atanasio Girardot, dio el primer golpe ante en el inicio del partido, válido por la . El cuadro ‘cafetero’ se puso adelante por intermedio de Leicy Santos; sin embargo, el inicio de la segunda etapa significó un empuje positivo en la Bicolor. Un contragolpe de Raquel Bilcape terminó en el área rival, producto de un gran despliegue de velocidad. La delantera de Melgar disparó hacia el arco, pero el remate fue atajado. Ya en el rebote, apareció para empujar la pelota y poner el 1-1 parcial en el choque que significa una prueba crucial para las dirigidas por Antonio Spinelli.

