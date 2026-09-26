¡Golazo de Berhalter! Estados Unidos marca el 4-1 ante Perú en el minuto 90 (Video: América TV)
¡Golazo de Berhalter! Estados Unidos marca el 4-1 ante Perú en el minuto 90 (Video: América TV)

Al minuto 90, Sebastian Berhalter recibió fuera del área y no lo pensó dos veces: sacó un potente remate que se metió en un ángulo imposible para Pedro Gallese. Golazo de , que vuelve a golpear en el cierre del partido y ahora derrota 4-1 a la.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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