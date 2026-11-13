La selección peruana encontró la ventaja frente a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva. Gianluca Lapadula fue el encargado de convertir desde los doce pasos, luego de que el árbitro ecuatoriano Carlos Betancur revisara la jugada en el VAR y determinara que existió una falta dentro del área contra Vilca. La acción se produjo a los 9 minutos, cuando Perú elaboró una buena combinación de pases que terminó con una infracción sobre el futbolista nacional. Sin embargo, el asistente levantó inicialmente el banderín, generando polémica y dejando en suspenso la decisión. Tras la revisión del VAR, Betancur cambió el rumbo de la jugada y señaló penal a favor de la Bicolor. Lapadula asumió la responsabilidad y ejecutó con gran precisión para vencer al arquero boliviano y desatar la celebración en Matute. De esta manera, Perú se puso 1-0 arriba ante Bolivia en los primeros minutos del encuentro.