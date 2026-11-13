Gol de Gianluca Lapadula para el 1-0 de Perú vs. Bolivia. (Video: Bicolor+)
Gol de Gianluca Lapadula para el 1-0 de Perú vs. Bolivia. (Video: Bicolor+)

La encontró la ventaja frente a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva. fue el encargado de convertir desde los doce pasos, luego de que el árbitro ecuatoriano Carlos Betancur revisara la jugada en el VAR y determinara que existió una falta dentro del área contra Vilca. La acción se produjo a los 9 minutos, cuando Perú elaboró una buena combinación de pases que terminó con una infracción sobre el futbolista nacional. Sin embargo, el asistente levantó inicialmente el banderín, generando polémica y dejando en suspenso la decisión. Tras la revisión del VAR, Betancur cambió el rumbo de la jugada y señaló penal a favor de la Bicolor. Lapadula asumió la responsabilidad y ejecutó con gran precisión para vencer al arquero boliviano y desatar la celebración en Matute. De esta manera, Perú se puso 1-0 arriba ante Bolivia en los primeros minutos del encuentro.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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