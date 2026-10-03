¡Nuevo error de Oliver Sonne! Gol de Shaffelburg para el 1-0 de Canadá vs. Perú
¡Nuevo error de Oliver Sonne! Gol de Shaffelburg para el 1-0 de Canadá vs. Perú

Al minuto 18, un error de en la cobertura dejó un espacio en la defensa de la La descoordinación fue aprovechada por el número 14 de Canadá, Jacob Shaffelburg, quien definió para marcar el 1-0 a favor de Canadá.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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