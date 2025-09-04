Gol de Arrascaeta para el 2-0 de Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias 2026 | VIDEO: América TV
Giorgian de Arrascaeta apaga las ilusiones de la tras anotar el 2-0 a favor de en el Estadio Centenario por las . El gol llegó tras un centro de Varela buscando a Rodrigo Aguirre, quien asistió con la cabeza para que De Arrascaeta fusile la portería de Pedro Gallese. Con este resultado, Perú queda fuera de las eliminatorias rumbo al mundial del 2026.

