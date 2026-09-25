GOL de Piero Cari, Perú 1-0 Chile por Odesur. (Video: Movistar Deportes)
GOL de Piero Cari, Perú 1-0 Chile por Odesur. (Video: Movistar Deportes)

En el partido por la medalla de bronce de los , Perú se puso adelante en el marcador ante Chile con gol 100% de Alianza Lima: sobre los 22 minutos, Jussepi García sacó un centro exquisito desde la izquierda y apareció dentro del área para poner el 1-0. De hecho, el tacneño Cari confirma su buen momento en la y pide a gritos una oportunidad en tienda blanquiazul, donde de momento Pablo Guede no lo tiene en cuenta para el Torneo Clausura.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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