Rodrigo Aguirre pone adelante a la 1-0 sobre la en el Estadio Centenario de Montevideo por la jornada 17 de las . La Bicolor intentaba aguantar la valla invicta, sin embargo, los dirigidos por Bielsa ejercieron presión y llegó el gol tras una gran elaboración de Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Rodrigo Aguirre, este último justamente logró conectar de cabeza el esférico para vencer la portería de Pedro Gallese, quien voló, pero nada pudo hacer.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

