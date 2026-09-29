Gol de Víctor Guzmán para el 1-1 de México vs. Perú. (Video: Bicolor+)
Gol de Víctor Guzmán para el 1-1 de México vs. Perú. (Video: Bicolor+)

En el amanecer del segundo tiempo, un error defensivo de la propició el gol del empate de a los 49′. Tras un saque de esquina ejecutado por Denzell García, apareció solo en el área para firmar el 1-1 de los dirigidos por Rafael Márquez. La ‘Bicolor’ intentó protegerse con una marca zonal en esa jugada, pero no funcionó y el combinado azteca encontró el resquicio suficiente para hallar la igualdad en el Arena Red Bull de Nueva Jersey.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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