La empataba sin goles ante en Chincha. Sin embargo, la respuesta llegó desde el banco para el equipo . La Bicolor de SAFAP sorprendió a los altiplánicos con dos golazos que llegaron en el final del segundo tiempo por obra de Piero Magallanes (87′) desde larga distancia y Bassco Soyer (90′) quien decretó la victoria para la blanquirroja en lo que fue el último partido del año, pese a que dicho partido no fue organizado por la Federación Peruana de Fútbol.

Primer gol de Perú vs. Bolivia | Piero Magallanes

Gol Piero Magallanes para el 1-0 de Perú vs Bolivia | VIDEO: América TV
