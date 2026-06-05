Gol de Renzo Garcés puso el 1-1 del Perú vs Haití por amistoso internacional. (Video: Fox Sports)
Gol de Renzo Garcés puso el 1-1 del Perú vs Haití por amistoso internacional. (Video: Fox Sports)

La reaccionó a tiempo en Miami y cosechó su primer triunfo bajo el mando de tras darle vuelta al marcador ante Haití en una ráfaga de tres minutos. La paridad llegó a los 80′ gracias a una pelota parada: Fabio Gruber ganó en las alturas con un potente cabezazo que el portero Johny Placide logró desviar a medias, dejando el rebote corto para que Renzo Garcés la añadiera al fondo de la red. Con el envión anímico a favor, la Bicolor no quitó el pie del acelerador y a los 83′ encontró el 2-1 definitivo. Tras un tiro de esquina ejecutado por Yoshimar Yotún y un despeje defectuoso provocado por la presión de Oliver Sonne, Jairo Vélez apareció libre en el área para sacar un violento remate en primera que selló la victoria en el Nu Stadium.

Segundo gol de Perú por Jairo Vélez

Gol de Jairo Vélez puso el 2-1 del Perú vs Haití. (Video: Fox Sports)
Gol de Jairo Vélez puso el 2-1 del Perú vs Haití. (Video: Fox Sports)

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