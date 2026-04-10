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¡Triunfazo en Cusco! Goles de Alesia García y Sandra Arévalo para el 2-1 de Perú vs Uruguay
Vale ilusionarse en este nuevo proceso de la Selección Peruana. Con el nuevo formato de clasificación, al estilo de las Eliminatorias Sudamericanas, la ‘bicolor’ tiene una nueva esperanza de clasificar al Mundial 2027, gracias a la localía que les ha regalado Cusco, con el calor de la gente y la altura a su favor que se ha vuelto un arma frente a rivales de peso. Eso, se ha reflejado en el último partido de las dirigidas por Antonio Spinelli, que sumaron su segundo triunfo de locales frente a Uruguay. El primer tanto fue marcado por Alesia García, después de un tiro libre, encajándola de cabeza poniendo el empate en el primer tiempo. No fue hasta la recta final de la segunda mitad, en el que Sandra Arévalo, aprovechando el cansancio de las ‘charrúas’ se paseó por el campo y sacó un batacazo para sellar el triunfo.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.