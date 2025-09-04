Gol de Federico Viñas puso el 3-0 del Uruguay vs Perú. (Video: América TV)
Gol de Federico Viñas puso el 3-0 del Uruguay vs Perú. (Video: América TV)

La pierde ante la por 3-0 en el Estadio Centenario, lugar donde se juega a penúltima jornada de las . El gol de los charrúas llegó a los 80 minutos tras un pase de Brian Rodríguez para Federico Viñas quien no perdonó el arco de Gallese. Con este resultado, la Bicolor queda sin ninguna chance de clasificar al Mundial y se despedirá de su afición en la última jornada ante Paraguay el martes en Lima.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS