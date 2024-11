El empate 0-0 con Chile en el Estadio Monumental, por la fecha 11 de Eliminatorias 2026, deja a la Selección Peruana con un pie fuera del Mundial. Con solo siete puntos, la Bicolor se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones y a cinco unidades de la zona de repechaje. Si bien matemáticamente aún es posible alcanzar el cupo, el juego que viene mostrando el equipo no ilusiona con la posibilidad de conseguir la remontada. A falta de siete jornadas, el combinado nacional, dirigido por Jorge Fossati, vive un momento muy complicado y sus opciones de clasificación se ven muy lejanas.

Pese a no haber comenzado el proceso -lo hizo Juan Reynoso-, Fossati es uno de los principales responsables que el equipo no consiga levantar cabeza. Muchas de sus decisiones -como su sistema de juego- fueron criticadas y los resultados tampoco lo respaldan. Por esta razón, Depor habló con cinco periodistas y técnicos, quienes dieron sus opiniones sobre los aciertos y errores que tuvo el DT uruguayo con la blanquirroja y explicaron el mal momento de Perú en las Eliminatorias.

Los errores de Fossati con Perú

El periodista de L1 MAX, Ricardo Montoya, señaló la idea de juego de Jorge Fossati, así como también la ausencia de Pedro Aquino en la última convocatoria. “Yo creo que no se trata de hacerle un cargamontón a (Jorge) Fossati, independientemente de que haya cometido errores, por ejemplo, el de no llamar (Pedro) Aquino. Tiene mejor salida que Cartagena, por más que no esté en su plenitud física. Tampoco digo que si lo hubiera llamado las cosas hubieran ido mejor, pero definitivamente Perú hubiese tenido una mejor salida de atrás. Otra de las cosas en las que para mí se equivocó es en que Perú perdió su esencia, lo volvió fogonero, en un equipo vertical, un equipo frontal, pero tuvo también mala suerte. El partido de ayer hubiese sido distinto con (Carlos) Zambrano porque Perú hubiese atacado con más confianza, con la seguridad de tenerlo atrás”, dijo.

Mientras que el también periodista Julián Fernández habló sobre una ‘contradicción’ en las decisiones del DT desde que se hizo cargo de la Selección. “Los principales errores han sido contradicciones en las convocatorias. Jugadores que no fueron llamados inicialmente y luego fueron titulares o tuvieron minutos en partidos. Jugadores en carácter de invitados. Jugadores en demasiada cantidad en la Copa América”, indicó.

Por su parte, Carlos Univazo, panelista de A Presión, criticó que se mantenga a los mismos futbolistas de Eliminatorias anteriores. “El principal error de Fossati es no haber sabido construir nada nuevo sobre lo que ya estaba construido. Básicamente lo que hizo Gareca, porque Reynoso no dejó absolutamente nada. Estamos jugando con los mismos elementos de hace ocho años. Si revisamos la alineación de ayer (viernes), salvo Peña y Valera, que no son jovencitos, son los mismos de siempre. Ahí hay errores por falta de audacia. La Copa América debió servir para llevar a jugadores a prueba y no llevar a Cueva, Guerrero o más de lo mismo”.

Javier Arce, asistente de Julio César Uribe en la Selección Peruana durante el proceso del 2002, se refirió a un problema más a fondo. “No se sostuvo un proceso. Ese es el resultado. No critico a Juan Reynoso ni a Jorge Fossati, lo que yo veo es que no se sostuvo un proyecto. Si se escogió a Juan (Reynoso) había que sostenerlo hasta el final porque se perdió tiempo. Llega (Jorge) Fossati, quiere cambiar unas cosas, no le fue bien en la Copa América y eso generó una situación un poco difícil. Es entendible que adentro se sienta que no se pueda salir del hoyo. El error gravísimo es no sostener un proyecto. En el camino cambiar es complicado”, explicó.

Mientras que el técnico Orlando Lavalle, quien trabajó en las divisiones inferiores de la Universidad San Martín y fue descubridor de Christian Cueva, expresó que “más que la parte errónea, uno siempre ve el funcionamiento como el colectivo. Creo que es lo que nosotros tenemos, es nuestra realidad. Como dice el dicho: no se puede pedir peras al olmo. Tenemos un equipo que está en un nivel que no es el adecuado, pero mientras hay vida hay esperanza. Es momento de lograr que los jugadores tengan más competitividad, sobre todo para lo que viene en el futuro. Ya hay que ver los recambios y no necesariamente deben ser todos. El comando técnico debería ver los puntos donde necesitamos reforzar. Hay que buscar las opciones que vengan detrás”.

Jorge Fossati dirigió su quinto partido de Eliminatorias con la Selección Peruana: ganó una vez, empató dos encuentros y cayó también en dos oportunidades. (Foto: GEC)

El 3-5-2 inamovible

Uno de los puntos más criticados a Jorge Fossati es su sistema de juego. El técnico cree firmemente en su sistema y, por ello, Montoya opinó al respecto. “Sería injusto decir que este sistema no funciona, pero creo que él muere a rajatabla con su sistema. A veces se puede ser un poco más flexible y creo que de repente haber intentado pues con extremos hubiese sido mejor. Tratar con Grimaldo, Bryan Reina, porque claro, ahorita estamos siendo generales después de la batalla. Yo creo que Perú en Lima ha competido, no ha perdido, pero obviamente tampoco la materia prima que tiene Perú en estos momentos es fantástica. Creo que el error más que de Fossati fue el de Reynoso. Fossati ha hecho que Perú, por lo menos, compita en el juego. Con Reynoso jugábamos todo para atrás y éramos muy mezquinos en nuestra propuesta”.

Asimismo, Fernández explicó que el 3-5-2 hace que los futbolistas peruanos no puedan rendir de la mejor manera. “(El sistema) está por encima de las características de los futbolistas. Es por eso que los jugadores que no son extremos o atacantes por fuera no tienen lugar en este equipo, como así también volantes con ciertas características. El sistema excluye a muchos futbolistas y sino los adapta a una posición distinta en la cual no rinden. El problema también es que no quiera cambiar el sistema y no maneje otras alternativas”.

Univazo también fue contundente y se mantuvo en la misma línea. “Creo que no le conviene a Perú. Si bien es cierto que defendemos mejor, nos privamos de muchas posibilidades en materia ofensiva porque ese esquema te recorta en materia ofensiva sobre todo para una selección como la nuestra que no tiene mucho. Nos priva de tener elementos más agresivos como Bryan Reyna, Grimaldo o el mismo chico Maxloren Castro. Nos priva de la posibilidad de tener laterales como Paolo Reyna, que tranquilamente podría jugar en esta selección, pero no está ahí porque no cumple los requisitos para ser carrilero, al menos a juicio de Fossati. Estamos un poco presos del sistema, pero en un comienzo dijo que lo iba a hacer y tampoco era un disparate que lo contraten. Tenía los requisitos para ser candidato más, pero el problema es que fue el único candidato”, manifestó.

Por otro lado, Arce sostuvo que, según su experiencia, Perú debe jugar con una línea de cuatro. “Nunca he compartido que en Selección se juegue con línea de tres. Lo más seguro es la línea de cuatro. Es la más equilibrada y Perú tiene los hombres para asumir ese compromiso. Hay que considerar que Perú no es un equipo grande, es un equipo chico a nivel de Sudamérica y lo está demostrando la tabla. Hay que jugar a la segura. Algunos podrán llamarle ratonear o muy defensivo, pero hay que guardar el cero y a partir de ahí contratacar y buscar el resultado. Es nuestra realidad”.

Lavalle afirmó que entiende la propuesta de Fossati con su sistema, pero indicó que no se termina de plasmar en el campo de juego. “El sistema ya es un ADN del técnico, él muere en su pensamiento y en el tema del funcionamiento del colectivo. Tiene dos jugadores arriba, un doble nueve y la idea es buscar llegar por los lados para poder tener presencia en el área, pero del dicho al hecho hay mucho trecho”.

Jorge Fossati no mueve su 3-5-2 en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Los aciertos de Fossati en la Bicolor

Sobre los puntos a favor en el trabajo del técnico uruguayo con Perú, Ricardo Montoya, de L1 MAX, resaltó la zaga defensiva. “La solidez defensiva de Perú en casa ha sido valiosa. Lo que pasa es que hemos perdido elaboración, pero el tándem Sonne-Polo ha funcionado. Hay un grupo combativo, pero siento que Fossati no tuvo los jugadores que tuvo Gareca: un Lapadula en mejor momento, un Aquino, un Tapia, había un Cueva y ‘Orejas’ en mejor estado. Fossati agarra a un Perú en una generación de bajada y el recambio no se ha dado como ha tenido que darse. Igual pudo mejorar las cosas. No es el único responsable. Ahora hay que preguntarnos si lo queremos a él en un proceso nuevo. No digo que cambiemos abruptamente a jugadores Sub-20, pero sí incorporar nombres para el futuro. Ya no nos sirve un jugador de 35 años. Necesitamos jugadores más jóvenes y uno que otro experimentado”, comentó.

Fernández, comentarista y panelista de Estudio Fútbol de A Presión, destacó también la retaguardia y la inclusión de Oliver Sonne en el mediocampo. “La consolidación de la línea de tres porque lo confirmó a (Miguel) Araujo en la zona derecha al costado de (Carlos) Zambrano y también (Alexander) Callens. Luego después de lo de ayer (viernes) la posición de (Oliver) Sonne puede ser un acierto de aquí en adelante”, manifestó.

Mientras que Univazo también destacó la defensa, aunque criticó que Fossati no tenga un ‘Plan B’ en su idea: “Nos dejó un pequeño acierto que es defender mejor. Lo que es un problema en parte también es una solución. Yo no critico que juegue 3-5-2, critico que parece que es lo único que sabe manejar. No tiene variantes, no tiene alternativas y ha hecho un poco del 3-5-2 como una uña de gato futbolística. El cree que con eso puede curar cualquier cosa y resolvernos todos los problemas y no es así”.

A su vez, Arce subrayó que Perú tuvo algunos rendimientos buenos como en el triunfo frente a los ‘charrúas’, pero que queda la deuda de sostener el nivel: “Tuvo momentos importantes como el partido contra Uruguay acá. El equipo mejoró y tuvo un rendimiento importante, pero, así como una secuencia organizada de fecha a fecha no se vio. Siempre dije que las convocatorias deben ser lo mejor que hay en el momento. No comparto los cambios abruptos, deben venir de a poco con jugadores de experiencia que sostengan a los jóvenes”.

Finalmente, Orlando Lavalle explicó que hay un déficit en el universo de jugadores y que Fossati está haciendo lo posible con lo que tenemos. “Tampoco uno puede ser detractor. El técnico ha querido hacer su trabajo, plasmar una idea, pero tampoco somos una mina de jugadores. Es lo que hay, no tenemos más. Siempre se habla de recambios generacionales, de los nuevos jugadores y muchos de ellos aún están en un proceso, pero ya los ponemos que están un nivel superlativo. Hay selecciones que han mejorado mucho en este pasaje de las Eliminatorias”, concluyó.





