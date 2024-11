Por más que la falta de Felipe Mora sobre Gianluca Lapadula nos ilusionó a todos con un penal agónico, el VAR hizo lo suyo y nos devolvió a la realidad. Wilton Sampaio confirmó el offside previo de ‘Lapa’, y ahí acabó el partido. No había más vuelta que darle: fue un 0-0 lamentable ante Chile, donde no merecimos llevarnos más de lo que nos llevamos, y con un rendimiento que exhibe nuestra incapacidad de dar el golpe sobre la mesa cuando más lo necesitamos. Si antes de este resultado la clasificación al Mundial era complicada, hoy se vuelve una utopía.

Soñar no cuesta nada, dicen algunos. Pero el problema no pasa por soñar, sino por ver qué tenemos para todavía seguir conservando la esperanza de un mañana mejor. Pese a todo este contexto tan complejo, con una visita pendiente a La Bombonera para enfrentar a Argentina, las matemáticas dicen que aún se puede. Aunque esto pueda sonar muy engañoso, toca hacer el ejercicio de sacar la calculadora y ver qué necesitamos para por lo menos hacer algo más que solo cumplir con el calendario, con el repechaje como objetivo máximo.

Fecha 12: que no nos goleen

Claro y al grano: con una Argentina herida por su reciente derrota en Asunción, saldrá a matarnos en Buenos Aires y el mejor resultado que nos conviene es que nos ganen por la mínima; a estas alturas ya no tenemos que complicarnos más con la diferencia de goles, que por ahora la tenemos en -11. Después, Chile y Venezuela –nuestros rivales directos– deben empatar (1-1 o 0-0). En el resto de partidos esperemos no alejarnos tanto de la realidad: que Bolivia le gane a Paraguay en La Paz, Colombia a Ecuador en Barranquilla, mientras que Brasil empate con Uruguay en casa (en realidad, da igual como quede este encuentro). Si se dan estas combinaciones, cerraremos la jornada a ocho puntos del repechaje.

Fecha 13: ganar o ganar

En marzo se reanudarán las Eliminatorias 2026 y aquí ya no podemos dejar más puntos en casa, menos frente al rival que para entonces estaría firme en la zona de repechaje. Estamos obligados a ganarle a Bolivia, y si es por más de un gol, mejor. La última vez que recibimos a los altiplánicos en Lima vencimos por 3-0, así que tiene que repetirse la historia. En cuanto a los otros rivales directos, necesitamos que Ecuador y Paraguay despunten, venciendo a Chile y Venezuela –respectivamente–. Lo que pase en el Uruguay vs. Argentina y Brasil vs. Colombia, no nos interesa mucho. De darse esto, ya no estaríamos a ocho puntos de la repesca intercontinental, sino a cinco.

Fecha 14: golpe en Maturín o nada

Para cerrar un marzo redondo, debemos dar el golpe en Maturín venciendo a Venezuela, con lo que recuperaríamos parte de los puntos que dejamos en casa. La ‘Vinotinto’ viene fuerte, por lo que será aún más complicada que la última vez que le ganamos en Anzoátegui. Eso sí, para que esta jornada doble sea más satisfactoria para nosotros, requerimos de otros dos resultados a nuestro favor: que Ecuador le gane a Chile en Santiago, y que Uruguay dé el golpe en El Alto venciendo a Bolivia. Esta configuración matemática nos dejaría a solo dos puntos de la zona de repechaje. ¿Y el cupo directo? Si Colombia derrota a Paraguay, quedaríamos a seis unidades.

Fecha 15: los milagros no se repiten

Por el nivel y nuestra condición, es ilógico pensar en otro ‘Barranquillazo’ como en el 2022. Colombia nos va a ganar y ese es el escenario real. Esto no quiere decir que tengamos que arrancar esta fecha doble de junio sin mirar de reojo a nuestros rivales directos, donde claramente lo ideal sería que tropiecen. Venezuela no debería pasar apuros para vencer a Bolivia, pero si empatan nos convendría más. Por otra parte, Chile recibe a Argentina y es casi un hecho que la pasará mal. Así pues, quedaríamos a tres puntos del repechaje, mientras que la ‘Albiceleste’, los ‘cafeteros’ y Uruguay ya estarían festejando su boleto directo a la Copa del Mundo 2026.

Fecha 16: ganar acá es esencial

A estas alturas, Ecuador nos visitaría con la consigna de ganar para asegurar su boleto directo al Mundial. Si queremos soñar para entonces, sí o sí tenemos que ganar en Lima; no como la última que regresaron a Quito con un 1-1 que los ayudó para clasificar a Qatar 2022. En cuanto a nuestros rivales directos, Uruguay nuevamente tiene que darnos una mano venciendo a Venezuela en Montevideo, mientras que está claro que Bolivia no pasará apuros para vencer a Chile en El Alto. Con este panorama, la ‘Verde’ estaría en zona de repechaje con 18 puntos, y nosotros a la expectativa a dos unidades de distancia.

Fecha 17: a mirar otros resultados

Hasta que llegamos a la última jornada doble de las Eliminatorias, la cual debería disputarse desde la primera semana de septiembre. En la fecha 17 visitamos a Uruguay en Montevideo, donde perderíamos como indica la lógica. Sin embargo, nuevamente tendremos que fijarnos en los resultados de los otros encuentros. Será primordial que Colombia le gane a Bolivia con mucha comodidad, y de igual forma Argentina a Venezuela. Con Chile fuera de carrera, estos resultados nos mantendría a dos puntos de la zona de repechaje, que seguiría siendo de la ‘Verde’.

Fecha 18: ganar y esperar

Para no hacer más difícil los cálculos, en el cierre del telón en las Eliminatorias, donde todos los partidos se disputarán en simultáneo, necesitamos de estos resultados: vencer a Paraguay, que Colombia le robe un triunfo a Venezuela, y que Brasil nos eche una mano sacando por lo menos un empate en su visita a Bolivia. Si se da esta ecuación, tendríamos el repechaje asegurado con 19 puntos. Obviamente esto solo será posible si lo refrendamos desde lo futbolístico, donde también tendríamos que dejar de recibir tantos goles para no fallar con la diferencia, además de que la ‘Vinotinto’ caiga mucho en la recta final.

