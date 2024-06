A un día del partido contra Chile en la Copa América, el entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, se refirió a la situación que vive Christian Cueva. “Ha ido superando las etapas y hoy está en condiciones”, resaltó.

“Hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Christian Cueva. Lo que busca es poner piedras en el camino en vez de tratar de ayudar, pero a mí no me molesta lo que hablen, lo que no hablen. Christian ha ido superando las distintas etapas, primero de tratamiento, después de entrenamiento y hoy está en condiciones de ser utilizado en caso de que lo consideremos conveniente, pero obviamente no hay que estudiar en la NASA para saber que un jugador que viene de toda la inactividad que tiene Christian no está para noventa minutos de entrada. Eso lo tiran los que quieren poner piedras en el camino”, apuntó.

“Las sensaciones están como, una mezcla de ansiedad de que llegue el momento, por otro lado, una gran concentración para que no se nos escapen detalles. Pero también optimismo porque veo a los muchachos muy bien. Veo que hemos ido mejorando día a día. Por supuesto, optimistas, más allá de que sabemos la categoría del rival, y la reconocemos. Nosotros creemos en nuestras posibilidades”, agregó.

