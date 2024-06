La Selección Peruana se prepara desde la Universidad de Dallas para lo que será el debut en la Copa América 2024 ante Chile, este 21 de junio. A solo un día, la escuadra bicolor recibió la visita de una histórico futbolista: Julio Meléndez. El campeón de la edición 1975 (vistiendo la camiseta blanquirroja), se acercó a los 26 convocados para darles algunas palabras de aliento. Además, Jorge Fossati explicó la razón e importancia de su presencia, previo a este choque vital.

“Estábamos para salir con el bus y veo un señor que viene rápido porque se le iba el bus. Por suerte, tenía al jefe de equipo y le pregunté quién es el señor. Cuando me dijo quién era, paré de inmediato para invitarlo con la familia y decirle que venga para acá”, contó a los medios de comunicación.

Además, el estratega uruguayo apuntó que no tuvo dudas de llevar con el plantel: “Es una alegría recibirlo y que los muchachos conozcan a una historia viviente del fútbol peruano. Yo diría que no solo del fútbol peruano, si no también del deporte sudamericano y mundial”.

