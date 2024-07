Si bien no hubo mucha expectativa por la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2024, este certamen continental solía hacerle bien al equipo en el pasado reciente –fuimos subcampeones en el 2019 y semifinalistas en el 2021–, pues la convivencia de varios días ayuda a afianzar una idea de juego y significa un periodo importante para que el entrenador pueda trabajar con sus dirigidos, algo que no sucede de manera prolongada durante un proceso clasificatorio, donde los jugadores llegan de sus clubes y pasan muy poco tiempo en la Videna. Esto, en el papel, le iba a ser de mucha utilidad a Jorge Fossati, sobre todo porque su verdadera prueba de fuego será en septiembre cuando se reinicien las Eliminatorias –recibiendo a Colombia y visitando a Ecuador– y necesitaba la mayor cantidad de partidos posibles para tratar de consolidar su inalterable 3-5-2.

En total, desde que tuvo a su plantel completo el martes 5 de junio, hasta que Perú se despidió del torneo frente a Argentina el sábado 29, el uruguayo convivió 25 días con sus jugadores, sin contar que con algunos de ellos trabajó más tiempo, ya que estuvieron en Lima mucho antes de los preparativos para los amistosos contra Paraguay y El Salvador. Es decir, gozó de alrededor de un mes en donde pudo compenetrarse con los elementos que muy posiblemente utilizará para la fecha doble de septiembre. Por lo visto en Estados Unidos, la tarea del director técnico de la ‘Blanquirroja’ está inconclusa y ha dejado más señales negativas que positivas, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En ese sentido, el próximo lunes 22 desde las 3:00 p.m., Fossati oficiará una conferencia de prensa en donde, por obvias razones, las preguntas no solo estarán vinculadas a lo futbolístico. Luego de la Copa América se suscitaron hechos extradeportivos que directamente trastocaron a la Selección Peruana, así como los que se dieron antes de la competencia –como la desconvocatoria de Renato Tapia, quien iba a ser titular y capitán del equipo– o durante la misma –el poco tiempo que disputaron los elementos llamados a ser el recambio generacional de la ‘Bicolor’ –. El ‘Nono’ tendrá que aclarar varios puntos y será inevitable que sus declaraciones generen opiniones divididas.

Torneo Rival Lugar Posible fecha Eliminatorias 2026 Colombia Lima 5 de septiembre Eliminatorias 2026 Ecuador Quito 10 de septiembre Eliminatorias 2026 Uruguay Lima 10 de octubre Eliminatorias 2026 Brasil Por definir 15 de octubre Eliminatorias 2026 Chile Lima 14 de noviembre Eliminatorias 2026 Argentina Buenos Aires 19 de noviembre

Los partidos que le restan a Perú en el 2024.

Jorge Fossati llegó a la Selección Peruana tras salir campeón con Universitario. (Foto: Getty Images)

André Carrillo y Christian Cueva: momento de decisiones

El lunes 1 de julio se viralizaron unas imágenes en donde se puede ver a André Carrillo y Christian Cueva bailando en una discoteca, tan solo un par de días después de que se consumara la eliminación de la Selección Peruana en la Copa América. Como era de esperarse, este video generó diversas posturas y dividió a la opinión pública sobre el accionar de ambos futbolistas. En general, un gran porcentaje de la hinchada nacional condenó el hecho y las críticas fueron voraces hacia los seleccionados, especialmente porque la decepción por lo que mostraron en Estados Unidos era reciente y, de algún u otro modo, la gente sintió que esto reflejaba el escaso compromiso de los jugadores.

Para analizar este asunto, hay que considerar que aquí tenemos dos contextos diferentes. Comenzando por Carrillo, él ya estaba de vacaciones y no tenía obligaciones pendientes con su club, el Al Qadisiyah de Arabia Saudita. Eso es lo real y el mismo jugador lo explicó días de después. “Yo tengo familia y amigos. Quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiestas. A mí me encanta. Cada vez que tenga oportunidad de salir, voy a salir, con mi mujer, amigos o con quien yo quiera. ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan, si las puedo hacer?”, sostuvo en una entrevista con Fuera del Sistema.

Más allá de que estemos de acuerdo o no, Carrillo estaba de vacaciones y tenía la libertad para hacer lo que quisiera. Esto, por supuesto, podría tener otra valoración por parte de Fossati y es la que tendremos que conocer el lunes. Desde los días en que Juan Reynoso era el director técnico, se habló mucho del divorcio que había entre la ‘Blanquirroja’ y la hinchada, no solo por los malos resultados, sino también por ese distanciamiento entre el público y los jugadores, motivado además por la escasa autocrítica puertas adentro. Entonces, pues, escenas como las que vimos el 1 de julio solo incentivan a que el clima continúe siendo hostil.

André Carrillo tuvo un bajo rendimiento en la Copa América 2024. (Foto: Getty Images)

Lo de Christian Cueva es un tema aparte y sin los atenuantes que tiene la ‘Culebra’. Si bien el mediocampista, de 32 años, está sin club y no tiene que rendirle cuentas a nadie, es precisamente ese panorama el que lo expone aún más. ¿Qué equipo serio, que quiera fichar a un futbolista al 100 % de su plenitud física y mental, va a fijarse en uno que se trasnocha en fiestas y, encima, está saliendo de una grave lesión en la rodilla? Por más que el volante tenga propuestas, lo cierto es que hasta el momento, desde aquel suceso en la discoteca, hay pocas luces sobre su futuro y cada vez está más lejos de estar viviendo una vida de un jugador profesional. Sin entrenamiento junto a un plantel, sin supervisión de un comando técnico y sin ritmo de competencia, cualquier cosa que diga caerá en saco roto.

Es aquí en donde entra a tallar Fossati. Él confío en Cueva desde el primer día en que asumió el buzo de la Selección. Lo arropó, lo blindó de las críticas y creyó que así podía encaminarlo, pese a que sus antecedentes no eran los mejores, tras su paso por Alianza Lima en el 2023. ¿Cómo le respondió su dirigido? Ya todos lo vimos. “Él reconoce que se equivocó y no estamos hablando de su lesión, sino en general. Lo veo en una posición muy firme, veo que eso le está dando paz, alegría, veo que va progresando en varios aspectos”, manifestó el uruguayo el pasado 19 de abril, cuando Christian estaba entrenando como invitado en la Videna.

¿La Selección Peruana está para esperar que Cueva reconozca que se equivocó otra vez? ¿Hay tiempo suficiente para esperarlo? ¿Hacerlo no significaría quitarle espacio a otro futbolista que está en mejores condiciones? Nadie discute que, 100 % enfocado y en plenitud física, ‘Aladino’ es un elemento útil y puede ser clave para el equipo. Pero mientras eso no suceda –cada vez estamos más lejos y septiembre no espera–, Fossati tiene que tomar una decisión respecto a su futuro, pues ya se la jugó llevándolo a la Copa América para que solo dispute 23′ en todo el torneo. La ‘Sele’ es un equipo de fútbol, no un reformatorio.

Christian Cueva disputó la Copa América 2024 estando sin club. (Foto: Getty Images)

Renato Tapia, una necesidad

Renato Tapia no estuvo en la Copa América y fue una ausencia importante para la Selección Peruana. Hasta después del amistoso frente a Paraguay en Lima, él iba a ser el volante ancla del 3-5-2 de Jorge Fossati y capitán del equipo. Sin embargo, debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no fue capaz de asegurarle una póliza ante una posible lesión en el torneo –desde el 30 de junio iba a ser jugador libre y si le pasaba algo en plena competición, la FIFA no estaba obligada a emitir una indemnización–, el mediocampista de 29 años se bajó del avión y, previo diálogo con el ‘Nono’, desistió de participar en este certamen continental.

Cuando esto se confirmó, Fossati dio sus razones: “Hablé con Renato el domingo por la noche y le expuse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. Yo respeto, no son niños. Acá hay determinadas normas que cumplir, tiene todo el derecho de pensar diferente y de hacer las cosas a su manera. Eso significa que no vamos a tenerlo en cuenta, por lo menos, para esta Copa América”, explicó. Interpretando entre líneas las declaraciones del uruguayo, antepuso la postura de la FFP y respetó la medida tomada por el jugador, más allá de que eso le trastocara los planes en cuanto a la conformación de su plantel.

Es importante que Fossati aclare cuál ha sido la conclusión y cuál será el porvenir de Tapia, pues este también deberá definir su próximo club cuanto antes, considerando que el mercado de pases se cierra el 30 de agosto y el partido contra Colombia será en la primera semana de septiembre. Wilder Cartagena, quien en un principio iba a jugar como interior por derecha, fue el que ocupó el lugar del exCelta de Vigo. Pese a que tuvo algunos pasajes positivos, el balance es que necesitamos a futbolista con ductilidad en el pase y más experiencia jugando de volante central. Ese es el ‘Cabezón’ y la ‘Blanquirroja’ no puede darse el lujo de prescindir de un elemento con sus características.

Renato Tapia actualmente está sin equipo. (Foto: Getty Images)

La espera de Joao Grimaldo

Joao Grimaldo, junto a Piero Quispe y Bryan Reyna, fueron parte de la nueva sangre que llevó la Selección a la Copa América. Con 29.1 años, la ‘Bicolor’ tuvo el plantel más longevo del torneo y uno esperaba que dentro de todo, los nombres mencionados tuvieran más oportunidades para mostrarse. No obstante, solo el de Pumas UNAM terminó siendo titular en los duelos frente a Chile y Canadá, perdiendo su lugar en el cierre de la fase de grupos contra Argentina, sin siquiera ingresar como pieza de recambio. Bryan Reyna, por su parte, sumó minutos ante la ‘Roja’ y fue inicialista en la caída a manos de la ‘Albiceleste’.

Los problemas físicos con los que llegó a Estados Unidos podrían explicar la situación del ‘Picante’. Sin embargo, Grimaldo estuvo en toda su plenitud y previamente había demostrado darle variantes interesantes al 3-5-2 de Perú, partiendo como interior por izquierda y no como extremo, posición en la que juega en Cristal. En ese sentido, que el futbolista de 21 años solo haya sumado 19 minutos contra Chile y ni siquiera haya entrado como variante en los dos siguientes compromisos, genera dudas respecto a los planes que Fossati tiene para él.

“Hay que llevarlo de a pocos” es una frase repetida hasta el hartazgo que no aplica en el fútbol actual. Si bien no se le puede cargar toda la responsabilidad a un joven como Grimaldo, si no acumula experiencias y seguimos pensando que siempre será un diamante en bruto, su progresión en la ‘Bicolor’ será muy lenta. Quispe pasó por algo similar y terminó demostrando que podía ser titular, a pesar de que en la Copa América quedó en deuda. Veremos si con el correr de los meses el ‘Nono’ cambia de opinión y asume un riesgo mayor con el extremo bajopontino, o quizás tenga otra perspectiva sobre su inclusión en la oncena titular. El lunes tendrá que clarificar el panorama.

Jugador Partidos como titular Minutos Joao Grimaldo 0 19′ Bryan Reyna 1 91′ Piero Quispe 2 133′

Los registros de Joao Grimaldo, Bryan Reyna y Piero Quispe en la Copa América 2024.

Joao Grimaldo debutó con la Selección Peruana en septiembre del 2023. (Foto: Getty Images)





¿Habrá autocrítica?

Conocer el balance de Fossati tras la Copa América será un punto clave en la conferencia de prensa que dará la próxima semana. La Selección Peruana se despidió en fase de grupos, algo que no sucedía hace 29 años, cuando terminó décima en la edición de Uruguay 1995. Como aquella vez, la ‘Blanquirroja’ se marchó con un empate y dos derrotas. Si bien dicen que es más fácil trabajar cuando todo está bien y las victorias son capaces de maquillar algunas falencias, es necesario que el ‘Nono’ sea autocrítico de lo que vio de su equipo en Estados Unidos, sin que eso signifique individualizar culpas o señalar nombres. Solo así podremos encontrar algo de esperanza para lo que se avecina, que será durísimo –Colombia y Ecuador en septiembre; Uruguay y Brasil en octubre; Chile y Argentina en noviembre–.

¿El 3-4-3 con el que Perú salió frente a Argentina fue un error? ¿Su 3-5-2 seguirá siendo invariable para afrontar las Eliminatorias? ¿Qué variantes tácticas está en capacidad de aplicar durante un partido, sin que eso trastoque en demasía la base de su idea de juego? ¿Qué cambios podría sufrir el plantel de aquí hasta septiembre, viendo las respuestas futbolísticas que le dieron en la Copa América? Fossati tiene mucho por hacer y poco tiempo de por medio. Mirar en retrospectiva será fundamental para poner en la balanza cada cosa que hizo su equipo, y reconocer los puntos altos para replicarlos –el bloque defensivo– y los puntos bajos para hallar soluciones –la generación de juego en el mediocampo, las nulas ocasiones de los delanteros para quedar a tiro de remate y la necesidad de encontrar un equipo titular–. El lunes será el día para que se sincere.

Torneo PJ PG PE PP GF GC Amistosos 4 3 1 0 7 1 Copa América 2024 3 0 1 2 0 3

Los registros de Jorge Fossati al mando de la Selección Peruana.





