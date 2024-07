La eliminación temprana de la Selección Peruana en la fase de grupos de la Copa América ha causado una honda decepción entre los aficionados, una situación que no se vivía desde hace 29 años, cuando el equipo solía superar esta ronda del torneo. Las recientes actuaciones del equipo han sido objeto de severas críticas. Esta situación se ha agravado tras la difusión de un video mostrando a André Carrillo y Christian Cueva en una celebración luego de regresar de Miami, lo que ha suscitado aún más cuestionamientos sobre su desempeño y su futuro en las convocatorias nacionales, especialmente con la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre, camino al Mundial 2026.

Según informaciones reveladas por L1 Radio, la situación de ambos deportistas para reintegrarse en el siguiente llamado del entrenador Jorge Fossati es complicada y la tendrán muy difícil. Los próximos encuentros de Perú, que se enfrentará a Colombia el 5 de septiembre en Lima y visitará a Ecuador el 10, correspondientes a las fechas 7 y 8 de las clasificatorias mundialistas, respectivamente, se presentan como el siguiente desafío.

La razón principal por la que la ‘Culebra’ y ‘Aladino’ enfrentan complicaciones para ser convocados radica en su rendimiento futbolístico mostrado en la Copa América, consigna el reporte del programa citado. Ambos no lograron demostrar su capacidad durante el torneo continental. Por lo tanto, tendrán que esforzarse significativamente en sus respectivos clubes para asegurarse de estar en óptimas condiciones para los encuentros venideros de la Blanquirroja. André, actualmente en el Al Qadisiyah de la Liga Saudí, y Cueva, quien necesita encontrar un club lo antes posible.

En este contexto, Christian tuvo una participación limitada en los cotejos de la escuadra del ‘Nonno’, sumando apenas 24 minutos en los encuentros contra Canadá y Argentina. Además, volvió a competir oficialmente después de ocho meses de inactividad, habiendo disputado su último juego en octubre del año pasado con Alianza Lima. Por su parte, André acumuló solamente 11 minutos en el campo contra Canadá y permaneció en el banquillo durante los juegos contra Chile y Argentina.





André Carrillo y su posicionamiento tras ser captado en discoteca

Tras la eliminación de Perú en la fase de grupos de la Copa América 2024, André Carrillo y Christian Cueva fueron vistos en una discoteca de Lima en la madrugada del último lunes. Las imágenes circulando en las redes provocaron una ola de críticas por parte de los aficionados peruanos. Ante esto, la Culebra rompió su silencio y defendió su derecho a disfrutar del tiempo libre. Durante una entrevista con el exfutbolista Percy Olivares, el delantero compartió su molestia frente a las expectativas y críticas que recibe respecto a su vida privada.

“Yo tengo un mes de vacaciones al año, por venir a la selección se corta a dos semanas y encima tengo que aguantar a la gente que no quiere que salga; yo hago lo que quiero, a mí me encanta salir de fiesta. En la selección no nos pagan, uno viene por amor”, afirmó Carrillo, dejando clara su postura sobre el asunto.

“Yo tengo familia y amigos. Quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. A mí me encanta. Cada vez que tenga oportunidad de salir, voy a salir, con mi mujer, amigos o con quien yo quiera”, agregó en declaraciones que ya se habían hecho públicas hace un par de días.

La ‘Culebra’ mencionó que una de sus actividades favoritas, cuando no está vistiendo la Blanquirroja, es pasar tiempo con su familia y amigos. “¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan si las puedo hacer?”, concluyó.

Lo que viene para la Selección Peruana

Con el 2-0 en contra ante Argentina, la Selección Peruana consumó su eliminación en la Copa América en fase de grupos, la primera desde 1995, y ahora tendrá que concentrarse en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ojo, en el mes de septiembre, nos mediremos ante Colombia y Ecuador, en Lima y en Quito, respectivamente. La programación está por confirmarse por la Conmebol.

En esa línea, el equipo dirigido por Jorge Fossati tiene la misión de salir del fondo de la tabla de posiciones. Tras seis jornadas disputadas, la ‘Bicolor’ se encuentra en el décimo puesto con solo dos puntos de 18 posibles, tras empatar dos partidos (Paraguay y Venezuela) y perder en otros cuatro (Brasil, Chile, Bolivia y Argentina). Así se encuentran las cosas.

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay

Perú fue eliminado de la fase de grupos de la Copa América 2024. (Foto: Selección Peruana)





