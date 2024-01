En las últimas horas, el nombre de Christian Cueva empezó a sonar en distintos medios deportivo del país. Y es que el mediocampista nacional participó en el programa FUTMAX League 2024, organizado por Carlos Zambrano, donde reveló algunos detalles de su lesión a la rodilla y la operación a la que se someterá en los próximos días. Como era de esperarse, el técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, se encuentra al tanto de la situación de ‘Aladino’ y señaló que espera que retome su nivel y así vuelva a ser llamado al equipo incaico.

En una entrevista con DirecTV Sports Uruguay, el extécnico de Universitario habló sobre lo que fue su llegada al equipo incaico y agradeció el cariño de la hinchada peruana. “Yo vengo a convencer al jugador de nuestra idea. No hay forma de negociar la actitud y las ganas. Como creo en la capacidad del futbolista peruano, si yo estoy convencido, los voy a convencer”, mencionó el estratega charrúa.

Sin embargo, uno de los pasajes de la entrevista estuvo relacionada al presente de algunos futbolistas de la ‘Bicolor’, como es el caso de Christian Cueva. Sin tapujos, Jorge Fossati aseguró que ‘Aladino’ no se encuentra en el nivel para ser convocado, aunque señaló que confía en que el mediocampista vuelva a alcanzar una mejor versión. “A Christian Cueva hoy no lo puedo convocar, hoy no. Pero si él juega y encuentra el nivel claro que sí”, aseveró el DT.

Es necesario mencionar que estas declaraciones confirman lo dicho por el técnico uruguayo en su presentación, donde aseguró que no existen jugadores imprescindibles en el equipo incaico. “Ahora, para nada considero que haya imprenscindibles, ni aquí en el cargo en el que estoy sentado, ni en un plantel de jugadores. Mucho más cuando estás hablando de un plantel de selección”, mencionó.

Christian Cueva confirma que volverá a Al Fateh

Este jueves 11 de enero, FUTMAX League 2024 emitió un nuevo programa para dar a conocer todos los detalles del torneo de fútbol 7, el cual es organizado por Carlos Zambrano. En este episodio, se hicieron presente algunos de los presidentes de los equipos participantes, como es el caso de Christian Cueva. Eso sí, el mediocampista nacional se mostró motivado por este nuevo reto y aprovechó para hablar sobre su futuro futbolístico.

“Ya hasta me retiraron del fútbol, pero esto es mi pasión. Yo sigo en lo mío y tratando de recuperarme lo más rápido posible. Esta nueva faceta también la disfruto porque se habla de fútbol”, señaló en el programa FUTMAX League 2024 de Liga 1 Max.

En relación a su lesión en la rodilla, Christian Cueva aseguró que está próximo a operarse y confirmó que pronto retornará a su club Al Fateh: “Es un tema muy sensible para mí. Estar en Alianza fue lindo porque yo también soy hincha. En esta última temporada, prácticamente tuve que no jugar los últimos partidos. Lo más importante para mí es operarme para recuperarme. Creo que tengo la cabeza mucha más clara. Los golpes que pasan en la vida no son por las puras. He tenido mi familia al lado y eso me fortalece mucho”.

“Me operó y después regreso a mi club en Arabia Saudita. Mi objetivo es regresar a la selección. Es lo único que tengo en mente. Los años pasan y quiero disfrutar el fútbol mucho más”, añadió.

El calendario de Jorge Fossati con Perú

Luego de ser presentado en sociedad como nuevo entrenador de la Selección Peruana –este miércoles 10 de enero en la Videna–, a Jorge Fossati le tocará revisar el calendario que tiene por delante para comenzar a trabajar en sus próximas convocatorias. Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, sus primeros partidos serán en marzo –en total serán cuatro encuentros, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio–, frente a rivales aún por confirmar. Según señalo Franco Navarro Mandayo, gerente de Selecciones Nacionales de la FPF, todo está encaminado y pronto conoceremos a los países que enfrentaremos.

En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. La ‘Blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium. Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano, el 25 de junio en el Children’s Mercy Park, para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium, el 29 de junio.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.