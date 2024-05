Cada vez falta menos para que comience una nueva aventura de la Selección Peruana en la Copa América de Estados Unidos, por lo que siempre es importante tener todo el panorama aclarado para que no queden espacios para las especulaciones. En ese sentido, Franco Navarro Mandayo, gerente de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), conversó con el programa Fútbol Como Cancha, donde habló sobre la logística para la convocatorias y tocó la situación legal de Andy Polo.

En primera instancia, el directivo confirmó lo que ya se sabía de antemano, acerca de que Jorge Fossati ya estableció una primera prelista de 55 futbolistas, entre los que limitan en el exterior y los que juegan en la Liga 1 Te Apuesto. “Hay una prelista de 55 jugadores como asi lo indica el reglamento”, sostuvo. Hay que recalcar que este solo es el primer paso para conocer a los 26 peruanos que representarán a nuestro país, luego de que la CONMEBOL ampliara el límite de cupos que en un principio fueron 23.

Asimismo, Navarro Mandayo reveló que la próxima semana la Selección Peruana dará a conocer una nómina más reducida, mayor a 26 jugadores, pero menor a los primeros 55 preseleccionados. Esto se dará pensando en los amistosos frente a Paraguay y El Salvador, el 7 y 14 de junio, respectivamente. “La semana que viene estaremos anunciando una lista mayor a los 26 pero menor a 55 para los amistosos”, agregó.

En esa misma línea, el exdelantero anunció que Jorge Fossati definirá y dará a conocer su lista final el 15 de junio, un día después del duelo de preparación con El Salvador –el cual se disputará en territorio estadounidense, con escenario y horario por definirse–. “La lista final para la Copa América saldrá el 15 de junio”, aseveró. Esta nómina, por supuesto, estará compuesta por los elementos que le llenaron los ojos al ‘Flaco’ desde que tomó las riendas de la ‘Bicolor’.

La situación de Andy Polo

Haciendo un recuento a la historia, el pasado lunes 12 de febrero, un jurado en el condado de Multnomah, Oregón (Estados Unidos), declaró culpable a Andy Polo tras perder la demanda interpuesta por su expareja, Génesis Alarcón, por agresión física. De acuerdo al veredicto, el jugador de Universitario de Deportes deberá pagar 600 mil dólares a la madre de sus hijos, por daños y perjuicios, siempre y cuando el futbolista pise dicho estado.

En una entrevista exclusiva con ESPN, el abogado de Alarcón, Michael Fuller, mencionó que el jurado le otorgó a la expareja de Polo el monto máximo que se permite para este tipo de demandas, pero solo podrá cobrarla cuando el futbolista se encuentre, por alguna razón, en dicho condado. “Si [Polo] mantiene todos sus activos en el extranjero y no obtiene ingresos en Estados Unidos, probablemente evadirá los cobros”, indicó.

De esta manera, Fuller explicó que tomarán acciones en caso Andy Polo vuelva Estados Unidos con la Selección Peruana de cara a la Copa América. “Puede ingresar a Estados Unidos, pero haremos todo lo posible para domesticar la sentencia en los estados a los que viaja, con la esperanza de ejecutarla en su contra, mientras esté físicamente presente en suelo estadounidense”, advirtió.

Respecto a esto. Franco Navarro Mandayo sostuvo el jugador de 29 años no tendrá ningún inconveniente si es que termina siendo convocado por la ‘Blanquirroja’, puesto que la sentencia que hay en su contra se dio un estadio donde se desarrollará el certamen continental. “Tengo entendido que con Andy Polo no hay ningún inconveniente. Él tiene un problema en un estado donde no se juega la Copa América”, aseveró.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de disputar sus amistosos previo a la Copa América –uno de ellos ante Paraguay, el 7 de junio, y el otro ante El Salvador, el 14–, la Selección Peruana concentrará en Estados Unidos con los 26 convocados por el estratega uruguayo. En este certamen continental integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





