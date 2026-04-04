perù sub 17 empata a Argenina
perù sub 17 empata a Argenina

A los 38 minutos del primer tiempo, Perú encontró el empate parcial gracias a José Aranda, quien definiò con precisión tras una jugada colectiva ante Argentina. El equipo de Renzo Revoredo realizó una jugada con un pase largo y el lateral derecho ingresó al área como ‘9′ y tras una floja salida del arquero argentino definió con calidad.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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