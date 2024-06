La Selección Peruana se despidió de nuestro país antes de partir a Estados Unidos para disputar la Copa América con un empate sin goles frente a Paraguay. Jorge Fossati decidió seguir probando jugadores para acoplarlos en su sistema 3-5-2. En tal sentido, le dio la responsabilidad de comandar la delantera nacional a José Rivera, acompañando en la última línea de ataque a Gianluca Lapadula. Depor te cuenta cómo le fue al ‘Tunche’ en su primera titularidad en la era del ‘Nono’.

José Rivera estuvo en el campo de juego durante 64 minutos hasta que Fossati decidió reemplazarlo por Paolo Guerrero, siendo parte de los primeros cambios junto a Wilder Caratgena, quien le cedió su lugar a André Carrillo. Lo primero para destacar en el rendimiento del jugador de la ‘U’ fue el intercambio de roles en ofensiva con Lapadula. Ambos se movieron libremente por todo el frente de ataque, aunque nunca lograron conectarse en el juego. Cada uno estuvo por su lado.

En su primera titularidad bajo la dirección de Jorge Fossati, José Rivera mostró intenciones de involucrarse en la creación de oportunidades, aunque su influencia en el resultado no fue trascendente. Una de las estadísticas más notables fue su incapacidad para concretar disparos al arco, reflejando la falta de precisión en los ataques peruanos, que apenas registraron un tímido intento bloqueado desde fuera del área. Además, su participación en jugadas de peligro fue prácticamente nula, lo que evidenció las dificultades del equipo para generar amenazas consistentes hacia la portería rival.

La limitación de su participación en el partido entre Perú y Paraguay se evidenció en el reducido número de toques que tuvo durante el tiempo que estuvo en el terreno de juego, totalizando apenas 14, lo que representó el menor registro dentro de los 22 jugadores que iniciaron el partido. Además, su contribución en la distribución del balón fue mínima, con solo cinco de siete pases completados en todo el encuentro, mostrando una eficacia del 71 %, lo que resalta su baja incidencia en la construcción del juego del equipo.

Estadísticas Registro Minutos jugados 64′ Disparos al arco 0 Disparos bloqueados 1 Efectividad de pases 71% Toques 14

Registros de José Rivera frente a Paraguay.

El factor físico

Una de las razones por las que José Rivera tuvo dificultades en el partido fue su constante enfrentamiento con las dos imponentes figuras defensivas paraguayas, Omar Alderete y Fabián Balbuena. El choque físico constante limitó el estilo de juego del ‘Tunche’, que habitualmente encuentra su diferencial en la Liga 1 mediante su habilidad para superar la fricción y generar oportunidades. Además, es importante destacar que este encuentro marcó el segundo partido en el que Rivera jugó más minutos tras su regreso a las canchas después de su lesión en el hombro, siendo utilizado principalmente como pieza de recambio en los encuentros anteriores.

Asimismo, es crucial mencionar que Rivera se mostró incómodo debido a la falta de espacios para poder desmarcarse y ganar duelos mano a mano con los defensores. No tuvo una situación clara de gol y la única oportunidad que tuvo para rematar fue bloqueada por un mediocampista paraguayo, lo que subraya las dificultades que enfrentó para encontrar espacios y generar peligro en el área rival. Sin embargo, es digno de destacar su fortaleza física para salir a presionar a los defensores visitantes, demostrando su compromiso y entrega en el trabajo sin balón a pesar de lo adverso que acabó siendo el partido.

¿José Rivera en otra posición?

Jorge Fossati decidió confiar en José Rivera para comandar el ataque bicolor debido a que Paolo Guerrero no se encontraba en su mejor estado físico tras recuperarse de una lesión. Dada la experiencia de Rivera en esa posición, especialmente en Universitario y adaptado al sistema de juego 3-5-2, el estratega de la selección nacional no dudó en incluirlo desde el inicio. Aunque esta decisión no dio los resultados esperados para el ‘Nono’, no descarta la posibilidad de probar a Rivera en otra zona del campo en futuros encuentros, aprovechando su versatilidad y experiencia para encontrar el mejor ajuste táctico para el equipo.

En el encuentro contra República Dominicana, Fossati le otorgó 31 minutos a Rivera para mostrarse. A diferencia del enfrentamiento contra Paraguay, en esta ocasión el jugador de Universitario ingresó por Piero Quispe y ocupó la posición de mediocampista interior por derecha. Durante esos treinta minutos se le vio muy activo y cómodo jugando detrás de los delanteros, dejando una buena impresión. Aunque su rendimiento no alcanzó su máximo nivel, sí dejó buenas sensaciones. Sin dudas, esa posición le permitió lucirse más que en el choque ante Paraguay.

Esta versatilidad podría abrirle una oportunidad a José Rivera para formar parte de los 26 jugadores que llevará Jorge Fossati a la Copa América. El nombre del ‘Tunche’ no está asegurado para el torneo en Estados Unidos, pero hay evidencias que sugieren que podría disputar su primer torneo continental más importante de selecciones en América. Habrá que esperar las conclusiones que Fossati saque sobre su rendimiento, pero su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones y su reciente buen desempeño en el último encuentro son factores que podrían pesar a su favor en la selección final del plantel.





