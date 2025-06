La Selección Peruana atraviesa momentos complicados ya sin chances en las Eliminatorias. En medio de este escenario, Juan Manuel Vargas, exjugador de la ‘Bicolor’, reapareció con fuertes declaraciones que rápidamente encontraron eco. Durante su participación en el programa ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el ‘Loco’ no dudó en señalar con nombre propio lo que considera una pérdida de identidad y compromiso en la actual selección, marcando distancia con lo que vivió en sus tiempos como futbolista activo.

El tono de la conversación fue escalando desde lo anecdótico hasta lo crítico. Juan Manuel Vargas aprovechó cada pregunta para dejar en claro su visión sobre lo que, a su juicio, se ha perdido en la interna de la Selección Peruana. Sobretodo teniendo una perspectiva desde fuera de las canchas, que lo ha hecho reflexionar sobre lo que afecta al desempeño actual.

El exlateral de la Fiorentina criticó abiertamente la actitud de algunos convocados tras la clasificación a Rusia 2018. “Después del Mundial empezaron a pisar huevos, uno no quería venir y otro pedía seguro… Nosotros, en las vacas flacas, nunca pusimos pretexto”, dijo tajante.

Selección Peruana quedó prácticamente eliminada tras empate con Ecuador en Lima. (Foto: GEC)

La respuesta de Farfán no tardó, mostrando su desacuerdo a estas afirmaciones. No obstante, Vargas redobló la apuesta y dejó en claro que, desde afuera, se notan cosas que adentro muchos prefieren no ver. “Él había estado hasta hace poco con los chibolos en el grupo y no lo iba a ver jamás. Estando fuera lo perciben de esa manera”, sostuvo.

Vargas también aprovechó el espacio para hablar de su relación con Paolo Guerrero, con quien compartió muchos años en la selección. Al ser consultado sobre si lo extrañaba, el ‘Loco’ confesó que la amistad se había enfriado, especialmente desde el momento en que Gareca dejó de convocarlo.

“Con Paolo se cortó la amistad. Sentí que Gareca nos limpió y que Paolo pudo hacer más”, reveló, haciendo hincapié en la falta de respaldo del delantero cuando él y Claudio Pizarro fueron marginados del equipo. Farfán volvió a intervenir para pedir autocrítica por parte de Vargas. “Perfecto, te la doy, pero también tú tienes que ser autocrítico. En aquel momento, te habías ‘tirado’ tres caballos”, dijo.

Juan Manuel Vargas: Jugó 4 Clasicatorias rumbo al Mundial (Foto: GEC)

A pesar del distanciamiento, el ‘Loco’ dejó claro que aún guarda cariño por Guerrero. “Con Paolo hemos dejado el contacto, pero lo quiero mucho. ‘Paolín, lin, lin’ no le gusta que le digan. Tú sabes que nos queremos mucho, pero ya hablaremos”, cerró esperanzado en recuperar la amistad.

Mientras la selección se encuentra fuera de carrera en el camino hacia el Mundial 2026, las palabras del ‘Loco’ Vargas se suman al ruido en Videna. Una voz crítica que, más allá del estilo, pide recuperar la identidad, el compromiso y el carácter que alguna vez pusieron a Perú nuevamente en una cita mundialista.