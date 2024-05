Bajo la dirección de Jorge Fossati, la selección peruana inaugura un nuevo capítulo. El entrenador uruguayo, conocido por su exitoso paso por Universitario, donde llevó al equipo al título de la Liga 1 el año pasado, se enfrenta al reto de revitalizar el equipo nacional. Aunque su historial es destacado, la ‘bicolor’ enfrenta una realidad desafiante al encontrarse en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas y tener que reconstruir su imagen, especialmente después de la salida de Juan Reynoso, señalado como responsable de esta situación. Tras esto, este lunes, el técnico peruano se refirió a su salida en entrevista para un medio mexicano.

Por otro lado, Juan Reynoso, quien tuvo un papel central en la última etapa de la selección peruana, finalmente rompe su silencio sobre su salida del equipo nacional. Sus declaraciones ofrecen una visión más clara de los motivos detrás de su partida, generando interés y debate sobre el futuro del equipo. Con estas revelaciones, se profundiza la reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que aguardan al combinado bajo el liderazgo de Jorge Fossati.

“Fue una salida complicada, sobre todo por las cosas que se habían planteado. Uno visualizaba y pensaba que todos estábamos de acuerdo, que no iba a ser fácil esta transición por el famoso recambio generacional. Cuando hicimos las cuentas de esta generación del último Mundial, de hasta cuándo nos podrían acompañar, siendo optimistas dijimos que diciembre del 2025. La realidad marcó que no, incluso antes del primer partido de Eliminatoria, dos o tres de los importantes no estaban por lesión o por bajón de juego. Esa parte, en el fútbol mundial, no solo en Perú, si no hay resultados, no hay continuidad”, afirmó Reynoso en entrevista.

Juan Reynoso. (Foto: GEC)

La selección peruana vivió un cambio notable en su dirección con la llegada de Juan Reynoso en el 2022, sucediendo a Ricardo Gareca, quien no pudo extender su contrato con la FPF tras ocho años al frente del equipo nacional. Desde entonces hasta el inicio de las Eliminatorias 2026, la ‘blanquirroja’ disputó ocho partidos, con un saldo de cuatro victorias, tres derrotas y un empate. Sin embargo, el estilo de juego exhibido por el equipo no logró convencer ni a los hinchas ni a la prensa especializada, generando un clima de descontento y crítica en torno al rendimiento del combinado nacional.

Este periodo ha sido de reflexión para la selección peruana, que se encuentra en la encrucijada de reevaluar su estrategia y afrontar los desafíos futbolísticos del país. Con un nuevo entrenador al mando y la vista puesta en las próximas competiciones, el equipo busca redefinir su identidad y recuperar la confianza tanto de sus seguidores como de los observadores del mundo del fútbol.

“Cuando no aparecieron los resultados, crecieron las dudas y lo mediático se vuelve exponencialmente negativo, el directivo hace la sencilla. En aquel momento tratamos de explicar las cosas. Hay muchas cosas en la estructura del fútbol peruano que hay por revertir y mejorar, pero no se le prestó atención. Eso hizo que el responsable mayor, como pasa en todo el mundo, es el entrenador”, aseguró Reynoso.

Juan Reynoso sobre su salida de la FPF

A raíz del anuncio de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no continuaría con Juan Reynoso como entrenador, surgieron diversas especulaciones sobre las negociaciones para rescindir su contrato. Hubo rumores que sugerían que el técnico estaba buscando recibir el pago restante de su contrato antes de formalizar su salida del equipo nacional. No obstante, Reynoso mismo desmintió estas versiones al revelar que había declinado ofertas para continuar al frente del equipo nacional, demostrando así su compromiso y respeto hacia la institución y el equipo.

“No se respetó el proceso y no se respetó que nosotros fuimos consecuentes en varias situaciones que se habían anticipado. Nos dijeron que a pesar de esto, se va a cumplir. Incluso tuvimos chances de regresar a la liga mexicana en equipos importantes. Dijimos que no porque confiábamos en el proyecto”, dijo Reynoso.

El técnico expresó su confianza en lograr resultados positivos a largo plazo con la selección peruana debido al talento existente en el país. Sin embargo, destacó la necesidad de un mayor esfuerzo en proporcionar oportunidades y recursos a los jugadores locales. Señaló que el mejor momento del fútbol peruano fue cuando muchos jugadores estaban en el extranjero, mientras que en la actualidad hay una menor presencia en ligas internacionales, lo que impacta en el rendimiento del equipo nacional.





